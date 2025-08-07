Gasquet triunfa en La Ribera

Después de casi veinte años de profesional e infinidad de victorias, a buen seguro que Richard Gasquet no olvidará su triunfo de esta noche en ... la playa de La Ribera para llevarse la final ante Dominic Thiem (6-4 en la XXXVIII edición del Torneo de Tenis Playa de Luanco.

Los aficionados que abarrotaron las gradas instaladas sobre el arenal luanquín disfrutaron de dos superclases. Dos tenistas que despiertan la admiración de los seguidores del tenis. La elegancia de sus golpes, con el sello del revés a una mano, es un lujo a pesar de que los dos hayan dicho adiós al circuito profesional.

El francés abrió el marcador rompiendo el saque de su rival. Sería el único break del primer parcial. El galo, con una enorme variedad de golpes, desbordó por momentos al tenista austriaco, que puso piernas y corazón para tratar de contrarrestar las dejadas del galo. Tuvo ocasiones de rotura Thiem, pero Gasquet gestionó bien la presión para sacar adelante su servicio. Mientras el austriaco tiraba de potencia en sus golpes, el galo alternaba con golpes más liftados, que hacían más imprevisible su juego sobre la arena de La Ribera.

La segunda manga estuvo muy igualada hasta el noveno juego, cuando Gasquet aprovechó los errores de Thiem, penalizado por jugar con 'segundos' saques, para certificar un break que resultaría decisivo. El francés ofreció un nivel muy alto cerca de la red y rompió el equilibrio. En el juego definitivo, Gasquet echó mano de un eficaz servicio y su profundo revés a una mano para coger una ventaja que gestionó con maestría para llevarse la final y el torneo.