Fernando Castaño, Jorge Pañeda y Tito Cueto-Felgueroso con el ganador, Lorenzo Giustino. JESÚS M. PARDO

Giustino hace buenos los pronósticos y gana el torneo de tenis Dionisio Nespral

Pedro Vives reaccionó en el segundo set pero no fue suficiente para dar la vuelta al marcador ante el tenista italiano que tiró de experiencia para certificar el triunfo

José Ángel García

José Ángel García

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:55

No hubo sorpresa. La LXI edición del Torneo Dionisio Nespral viaja a tierras transalpinas. Lorenzo Giustino (301 ATP) hizo buenos los pronósticos que le ... otorgaban al principio de la competición el cartel de máximo favorito y se impuso en la final al balear Pedro Vives (972 ATP) por 6-1 y 7-5 después de una hora y cuarenta y siete minutos.

