Giustino hace buenos los pronósticos y gana el torneo de tenis Dionisio Nespral

No hubo sorpresa. La LXI edición del Torneo Dionisio Nespral viaja a tierras transalpinas. Lorenzo Giustino (301 ATP) hizo buenos los pronósticos que le ... otorgaban al principio de la competición el cartel de máximo favorito y se impuso en la final al balear Pedro Vives (972 ATP) por 6-1 y 7-5 después de una hora y cuarenta y siete minutos.

Llegaba el jugador español con más minutos sobre la pista después de una semana intensa en la que consiguió el doblete, ya que también alcanzó sobre la arcilla del Club de Tenis Gijón la final en el cuadro de dobles, que perdió el pasado viernes haciendo pareja con Benjamín Winter.

Ese cansancio acumulado pudo afectar en el desarrollo de un partido en el que el tenista italiano intentó imponer su juego desde los primeros instantes. Antes de darse cuenta, Vives tenía cuesta arriba el primer parcial después del 1-1 inicial. Giustino encadenó siete juegos seguidos, sin encontrar réplica del balear.

El transalpino sumo cinco juegos para certificar el primer set y dos más para encarrilar el segundo parcial. Sin embargo, Vives reaccionó. Cambió su tipo de juego y eso generó dudas al favorito que, por primera vez, se vio por detrás en el marcador. Hasta en dos ocasiones rompió el saque el tenista balear que llegó a restar para igualar el partido en el décimo juego. Sin embargo, Giustino sacó a relucir toda su experiencia en los momentos cruciales.

Sacó adelante su servicio y en el momento preciso forzó otro 'break' ante el tenista español que, pese a todo, no dijo su última palabra. Giustino, con 6-5 a favor, sacó para ganar el partido. Vives estuvo contra las cuerdas, pero logró sobreponerse levantando sendas bolas de partido para alegría de los aficionados que llenaron hoy las instalaciones del Club de Tenis Gijón. Había ganas de tenis y de vivir un 'super tiebreak'. Sin embargo, Giustino aplacó la rebelión del balear y aprovechó la tercera oportunidad para hacerse con el set y finiquitar la final.

Lo cierto es que el italiano cierra así un torneo inmaculado en el que no ha perdido ni un solo set, demostrando la fama que le precedía cuando se inscribió.

Su triunfo constata el crecimiento exponencial de nivel que ha tenido el torneo en esta edición en la que ha subido de categoría. 30.000 dolares repartidos en premios y más puntos para los ganadores.

El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, presidió la entrega de premios junto al presidente del Club de Tenis, Tito Cueto-Felgueroso, y el presidente de la Federación Asturiana de Tenis, Fernando Castaño. El reto, coinciden todos, es consolidar el proyecto y mantener una dinámica de crecimiento en los próximos años.