Mutua Madrid Open Ferrer vence a Bautista y alarga su despedida David Ferrer golpea la bola. / JuanJo Martín (Efe) El alicantino se impone por 6-4, 4-6 y 6-4 en una dura batalla en la que tuvo que sobreponerse a problemas en la cadera y en el cuádriceps izquierdo EFE MADRID Martes, 7 mayo 2019, 19:15

David Ferrer superó el dolor y el coraje de Roberto Bautista para batirle por 6-4, 4-6 y 6-4, y prolongar su despedida del tenis en el Mutua Madrid Open.

Fue una dura batalla, como las tres anteriores entre los dos españoles en el Abierto de Australia en 2017 o en Wimbledon y Abierto de EE UU en 2013. Ambos se batieron hasta el último esfuerzo sin dejar nada para la galería, pero fue David el que se llevó el triunfo en dos horas y 36 minutos.

Todo, o casi todo, estaba preparado para la despedida de 'Ferru'. Allí le esperaban sus padres Jaime y Pilar, su mujer Marta Tornel y su hijo Leo, jugadores como Marc López, y entrenadores como Carlos Moyá y Fernando Vicente; Feliciano López, director del torneo, y Manolo Santana, presidente de honor del mismo. Todos querían estar allí para dar el último adiós a David, pero el jugador de Jávea se negó a rendirse y abandonó la pista central de la Caja Mágica, abrazado con Bautista y con la victoria 734 de su carrera en el bolsillo, después de disputar 1.110 partidos.

El público de la Manolo Santana se levantó para ovacionar a Ferrer tras su épica victoria, conseguida como casi siempre con dolor, ya que él mismo reconoció que en los últimos días se había encontrado mal.

Hasta la última bola

«Gracias, quiero acabar de la mejor manera posible, siendo competitivo y mostrando mi tenis hasta la ultima pelota», dijo David a pie de pista. «Hoy he ganado a un gran amigo y compañero, y hay que darle ánimos, y al público gracias, porque me tendrá que soportar un día más», añadió.

«He tenido problemas físicos», admitió Ferrer. «He estado unos días en cama, y ahora me siento feliz, más que nada por como he sabido sufrir y sacarlo adelante», agregó. «¿Y por qué te retiras?», le preguntó Alex Corretja, comentarista de Televisión Española. «Me retiro porque mañana no sé como estaré o como me levantaré. Porque sé que mi mejor nivel no lo podré dar. Y porque quiero terminar mi carrera haciendo partidos como los de hoy, con ilusión».

Ilusión fue lo que demostró Ferrer, que incluso tuvo que ser atendido en pista, por unos problemas en la cadera y en el cuádriceps izquierdo, que hicieron temer por su retirada. 'Ferru' se había hecho daño al intentar alcanzar una gran dejada de Bautista que el de Jávea ganó y que no obstante, y ante la duda de si la bola había botado dos veces el propio Ferrer concedió repetición, en un gran gesto deportivo.

Ahora le espera el alemán Alexander Zverev con quien se enfrentará este miércoles, no antes de las 21.30. David ya le ha ganado este año en Miami.