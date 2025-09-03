Djokovic, rival de Alcaraz en semifinales

Enric Gardiner Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vivirá un nuevo capítulo este viernes. Tras la victoria del murciano ante Jiri Lehecka, Djokovic no falló y se impuso en un apretado encuentro a Taylor Fritz, finalista el año pasado, (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4).

El serbio, que reconoció tras el partido que tuvo algo de suerte en los puntos importantes, ha llegado a las semifinales de los cuatro Grand Slams este año. A sus 38 años, continúa demostrando que en este tipo de torneos sigue siendo competitivos y que añadir el Grand Slam número 25 a su palmarés, y desempatar con Margaret Court, es la gran gasolina que mueve su cuerpo.

Eso sí, en semifinales siempre se ha encontrado con un tope en forma de lesión en Australia, Jannik Sinner en Roland Garros y Wimbledon y ahora quizás con Alcaraz. Es su gran debe este año, demostrar que a su edad puede ganar a uno de los dos mejores del mundo y seguramente a los dos seguidos, porque el favorito por la otra parte del cuadro para estar en la final es Sinner.

Con Alcaraz se va a ver las caras por novena vez en su carrera y por primera este año desde los cuartos de final de Australia, que acabaron con triunfo para el serbio que, eso sí, hipotecó su cuerpo y luego lo pagó en semifinales contra Zverev. En este US Open ya ha dejado muestras de no estar al 100 %, con ligeras molestias en la espalda y el cuello, pero siempre ha sacado los encuentros adelante.

A Alcaraz le ha ganado en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, siendo el único triunfo para el español en la final de Wimbledon 2024. Este será su primer choque en el US Open, donde Alcaraz ganó hace tres años y donde Djokovic se ha coronado en cuatro ocasiones, la última en 2023.

Tanto Alcaraz como Djokovic tendrán ahora dos días de descanso para preparar la semifinal que se disputará este viernes.

