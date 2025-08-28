El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alcaraz, irresistible, da una lección al italiano Bellucci

El tenista murciano sigue en racha y bate con facilidad al italiano Mattia Bellucci en la segunda ronda del US Open

Dagoberto Escorcia

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:14

Carlos Alcaraz marcó este miércoles con mayúsculas cuáles son las principales diferencias que existen entre él y Jannik Sinner y el resto de jugadores del ... circuito. Es una distancia abismal. Juegan a otra cosa. El tenista murciano se enfrentó al número 65 del mundo, el italiano Mattia Bellucci. No era un cualquiera. Lo arrolló. Fue todo un calvario para su rival, al que venció 6-1, 6-0 y 6-3 en 1h36'.

