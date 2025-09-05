El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Novak Djokovic

0 1

Carlos Alcaraz

0 2
Semifinales

Directo | Alcaraz y Djokovic luchan por un puesto en la final

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

IconoAD - 40

Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono40 - 40

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono30 - 40

El golpe de Novak Djokovic se va fuera

Icono30 - 30

Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

Icono30 - 15

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

Icono30 - 0

Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono15 - 0

Saque plano, en su segundo servicio de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono0 - 2

[ SET 1 ]

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 40

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 40

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera

Icono15 - 30

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono0 - 30

Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera

Icono0 - 15

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Novak Djokovic se va fuera

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

Icono40 - AD

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Icono40 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

IconoAD - 40

Saque plano, en su segundo servicio de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono40 - 40

Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea

Icono30 - 40

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red

Icono30 - 30

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono15 - 30

La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red

Icono15 - 15

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

¡En breve arranca este gran partido! ¡No se lo pierdan!

Icono

Recordemos que Alcaraz se ha plantado en semifinales sin perder un solo set, algo impropio en un estilo tan peculiar como el del murciano, que siempre suele sestear en sus partidos.

Icono

No obstante, en la retina siguen los dos triunfos de Alcaraz en las finales de Wimbledon de 2023 y 2024. Está claro que nos espera un duelo apasionante.

Icono

El balance entre ambos es de 3-5 para el serbio, que siempre ha ganado en pista dura a Carlitos, ambas en 2023: Cincinatti y las ATP Finals. Asimismo, Nole ha ganado en los dos últimos enfrentamientos directos: la final olímpica de París y los cuartos de final del Open de Australia.

Icono

¡Buenas noches! Sean bienvenidos a esta gran semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Un partido de la máxima para decidir al prime finalista del último Grand Slam de la temporada.

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  4. 4 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  5. 5 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  10. 10

    La calle San Antonio de Gijón tendrá mobiliario urbano disuasorio como pidió Podemos

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo | Alcaraz y Djokovic luchan por un puesto en la final

Directo | Alcaraz y Djokovic luchan por un puesto en la final