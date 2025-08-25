El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open

El tenista ruso perdió los papeles y quedó eliminado del torneo

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:23

Lo nunca visto. Daniil Medvedev ha sido eliminado del US Open madrugada ante el francés Benjamin Bonzi en un duelo con un giro de guion ... delirante. El tenista ruso, descendido al puesto 13 de la ATP, hincó la rodilla ante Bonzi (51º) en una volcánica noche por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4 y protagonizó la primera sorpresa del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  6. 6 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  7. 7 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  8. 8 Villa despide a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés
  9. 9 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  10. 10

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open

El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open