Sinner ya avista otra final El italiano avanza a ritmo de crucero y está a un triunfo contra Auger-Aliassime de medirse a Alcaraz o Djokovic en la final

Enric Gardiner Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

«¿Quién puede parar a Jannik Sinner?» es la gran pregunta que todo el mundo se hace en Flushing Meadows. Mientras Carlos Alcaraz avanza sin perder un set por la parte baja del cuadro, Sinner mejor día a día por la alta y cocina un aura de favorito en una hipotética final contra el español.

El italiano, vigente campeón del torneo y el mejor tenista en cemento de la actualidad, se desquitó en un plumazo de Lorenzo Musetti (6-1, 6-4 y 6-2) y está en sus segundas semifinales en Nueva York. Lleva doce triunfos consecutivos en estas pistas, solo ha perdido un set desde las semifinales del año pasado -parcial de 21-1- y tendrá en la siguiente ronda a un Felix Auger-Aliassime que doblegó a Alex de Miñaur por 4-6, 7-6 (7), 7-5 y 7-6 (4).

El canadiense, pese a que apenas son sus segundas semifinales de Grand Slam desde 2021, se ha plantado en esta ronda perdiendo solo un set y es de los pocos tenistas que tiene el 'cara a cara' a favor contra Sinner. Le ganó en Madrid 2022 y en Cincinnati 2022, una época en la que curiosamente el de Montreal también dominaba con facilidad a Alcaraz. El último choque, sin embargo, data de apenas tres semanas y se lo apuntó el de San Cándido por un contundente 6-2 y 6-0.

Las de este viernes, en horario de madrugada, serán sus quintas semifinales consecutivas -no se pierde unas desde Wimbledon 2024- y siempre ha avanzado a la final. En pista rápida, siempre que se ha metido entre los cuatro mejores ha acabado levantando el título. Salvo que Alcaraz pierda este viernes con Djokovic, Sinner necesitará el trofeo para mantener su condición de número uno. Lleva 65 semanas seguidas en lo más alto -desde el 10 de junio de 2024- es ya el duodécimo tenista en la historia con más semanas ahí y su racha mejora a las que lograron Rafael Nadal, John McEnroe y Andre Agassi en sus carreras. Sin embargo, debido a todo lo que ganó el año pasado en esta recta final de curso, está destinado a perder el número uno más pronto que tarde.