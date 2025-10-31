El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pablo Carreño posa con una raqueta en la gijonesa plaza San Miguel. DAMIÁN ARIENZA

Pablo Carreño, tenista

Pablo Carreño: «Esta temporada llegué a pensar que sería la última y por suerte no lo será»

Carreño comenzará la temporada en el circuito ATP tras acabar el 'top 100' y reflexiona sobre su paso por los challenger: «Había que ponerse el mono de trabajo»

José Luis González

José Luis González

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:44

Comenta

Pablo Carreño (Gijón, 1991) está a punto de cerrar una de sus temporadas más atípicas. Aquel niño que con seis años comenzó a empuñar ... una raqueta de tenis en el Grupo Cultura Covadonga y que tiene en su palmarés un Masters 1.000 y una medalla de bronce olímpica vivió un 2025 lleno de emociones. Necesitado de puntos ATP, tuvo que acudir al circuito Challenger en un año en el que ha sido padre. Todo el esfuerzo ha servido para acabar entre los 100 mejores y asegurarse empezar la temporada en la élite.

