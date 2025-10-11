¿Menos partidos o más dinero? El dilema del tenis

Enric Gardiner Sábado, 11 de octubre 2025, 16:12 Comenta Compartir

«Un día nos van a matar», aseguró Carlos Alcaraz en una de sus mayores quejas sobre el calendario actual. Los tenistas actúan como autónomos, si no juegan no cobran, pero es que además se ven obligados a seguir un calendario que no para de añadir días de competición y que está basado en la defensa de puntos. El éxito de hoy puede ser un problema para el año que viene.

Para entender el porqué de este debate en torno al calendario hay que desgranar el aumento progresivo de los torneos. Siete de los nueve Masters 1000 son ya eventos de dos semanas, en lugar de una como antaño, los Grand Slams, a excepción de Wimbledon, se componen de quince días de competición, en lugar de catorce, mientras que todos los tenistas tienen que participar en como mínimo cuatro ATP 500 a lo largo de la temporada.

Además, los Masters 1000 son de participación obligatoria, excepto Monte Carlo, y no presentarse a ellos, sea por lesión o no, como le ha ocurrido a Alcaraz en Madrid, Canadá y Shanghái, implica perder un dinero importante en bonus a final de temporada.

«Yo estaba en contra de la extensión de la duración de los Masters 1.000, desde que estaba en el Consejo de Jugadores. No es bueno para los tenistas. Por mí edad, tener días de descanso en los torneos es bueno, pero en general, a los tenistas les quita días del calendario», aseguró Djokovic, uno de los más vocales y que es de los pocos que puede saltarse Masters 1000 sin penalización por su veteranía en el circuito.

¿Más descanso o más dinero?

El serbio, además, lanzó un dardo a Alcaraz: «Veo que hay tenistas que hablan de las reglas impuestas, etc, pero esas reglas solo computan para los bonus de dinero. Así que puedes renunciar a ello y jugar un poco menos. Sin embargo luego se apuntan a exhibiciones, así que es un poco contradictorio», agregó el serbio.

El murciano disputa la próxima semana la exhibición del Six Kings Slam, donde ya estuvo el año pasado y donde puede llevarse a casa 5 millones de euros, más que por ganar cualquier otro torneo del calendario. Será la tercera exhibición del curso tras Melbourne y La Batalla de las Leyendas en Puerto Rico, y aún le quedará al menos una más en Charlotte junto a Frances Tiafoe, Amanda Anisimova y Emma Raducanu. De cara al año que viene, ya ha anunciado que estará en el «Million Dollar One Point Slam» en el que amateurs y profesionales competirán por medio millón de euros.

Esta sucesión de eventos abre una pregunta: ¿qué quieren los tenistas, menos partidos o más premios?

La respuesta puede encontrarse en las medidas de presión que han llevado a cabo los mejores del mundo en los últimos tiempos. En abril, los veinte mejores del ránking ATP y WTA firmaron de forma conjunta una carta dirigida a los Grand Slam pidiendo más dinero. No pedían jugar menos, pedían más dinero, porque entienden que el porcentaje de los que ingresa un Grand Slam, respecto a lo que se destina a los premios de los tenistas es escaso respecto a otros deportes como la NBA y la NFL, que reinvierten casi la mitad de lo que generan en sus propios actores protagonistas.

En marzo de este año, Djokovic, a través de su sindicato, demandó de forma colectiva a los organismos principales del tenis por las condiciones en las que hacen trabajar a los tenistas. Ver en Shanghái a Jannik Sinner apoyado en su raqueta como si fuera un bastón, a Djokovic desplomado en la pista o a Holger Rune exclamar: «¿Queréis que muera alguien en la pista?» es el último episodio de un de un deporte al que no le importa el frío, el calor o la humedad que haga en pista.

«Hasta el día que pase algo...», dejó caer Alejandro Davidovich hace unos meses, recordando las condiciones extremas a las que se enfrentan en lugares como Washington y Melbourne.

¿Y los más modestos?

Esto, a estas alturas del año, cuando son muchos los tenistas que ya han jugado más de cincuenta encuentros y que acumulan kilómetros y kilómetros de viajes en avión a sus espaldas, solo hace empeorar la situación.

Las condiciones climáticas, los horarios, el cambio constante de pelotas que favorece las lesiones de muñeca y codo, el sistema de ránking, los controles antidopaje invasivos son algunos de los factores que los tenistas querrían mejorar.

Y si estos afectan a los Alcaraz, Djokovic, Sinner, etc, cuyas vidas están solucionadas con sus millonarias ganancias, el problema es mucho mayor para todos aquellos tenistas fuera del top 100 y que necesitan jugar sí o sí cada semana para mantenerse en el ránking y ganar dinero. Muchas veces obligados a jugar infiltrados, con lesiones y con escasa preparación, descanso y medios.