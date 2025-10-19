El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Holger Rune, en acción. Afp
Tenis

Rune, baja de larga duración tras confirmarse la rotura del tendón de Aquiles

El danés pasará por quirófano y estará fuera entre cinco y siete meses, dejando en el aire su regreso a las pistas

Aitor Echevarría

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:44

Comenta

Holger Rune ha confirmado la noticia que nadie del circuito ATP quería escuchar. El tenista danés, de 22 años, anunció a través de sus redes ... sociales que sufre una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que le obligará a operarse la próxima semana y a afrontar una larga rahabilitación. Se trata de la peor consecuencia posible de la dolencia que le obligó a retirarse en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo, cuando dominaba el marcador frente a Ugo Humbert por 6-4 y 2-2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

