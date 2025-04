Dominic Thiem jugará en el Torneo Tenis Playa Luanco en 2025

Era Dominic Thiem una sensación que se iba cobrando forma y haciéndose una realidad, que seguía dando pasos hacia la élite, que se aupó ... hasta el número 3 del ránking ATP el 2 de marzo de 2020. Señalado como el heredero natural de Rafa Nadal en tierra batida, abrumaba con una derecha de hierro y un gran abanico de recursos. El mismo tenista, sin embargo, al que una muñeca, una maldita muñeca, le dejó a medio recorrer entre lo que fue y lo que hubiera podido ser.

El austriaco, cuya articulación fue haciendo estragos en su tenis y, paralelamente, en su propio ánimo, se despidió a finales del año pasado de su deporte y de los grandes escenarios con 17 títulos en el zurrón. Con esa magnífica carrera a la espalda será uno de los cabezas de cartel principales del XXXVIII Torneo BDO Tenis Playa Luanco, en el que también están confirmados el argentino Pedro Cachín; los españoles Bernabé Zapata, Miguel Avendaño, y Bernardo Munk, y el lituano Edas Butvilas.

Aunque nunca llegó a ser el mismo jugador que encandilaba con su mortífero golpeo previo a la lesión, su presencia en la arena de La Ribera es una sorpresa y totalmente agradable. Thiem ya participó en el ATP 250 que Gijón acogió en 2022 y ahora repetirá en Luanco sobre una pista tan poco habitual. Con los 'grandes' se codeó el austriaco: seis victorias ante Nadal, cinco ante Federer y otras tantas ante Djokovic. Llegó a ser el número tres del mundo y la amenaza más real para el rey de la tierra. Un competidor aguerrido como volverá a mostrar en Luanco.

La herencia recibida

El torneo cumple este año su trigésimo octava edición. Eso lo hace todo más sencillo para traer a primeras figuras, como ha sido el caso de Thiem. La herencia recibida es espectacular. Avendaño, en su tiempo de profesional, ya hablaba de él y no hay tenista español importante que no haya pasado por la playa de La Ribera: Santana, Orantes, Sergio Casal, Moyà, Félix Mantilla, Corretja, Ferrero, Clavet... Una competición donde la pelota bota de una forma más lenta y pesada, aunque perfecta para jugar. La única pista del mundo donde se juegan finales bajo la lluvia.

Esta nueva edición del Torneo BDO Tenis Playa Luanco se presentó este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid, con los nombres de sus dos cabezas de cartel: el austríaco Dominic Thiem y el argentino Pedro Cachín, actualmente entre los 300 mejores tenistas del mundo y que llegó a alcanzar el puesto 48 en 2023. Ambos tenistas participarán del 4 al 7 de agosto en un torneo único en el mundo ya que se disputa sobre la arena de una playa que cada día cubre el mar en marea alta, con ocho jugadores profesionales y ante tres mil espectadores en las gradas.

El acto contó con la participación del tenista asturiano Pablo Carreño, actualmente de vuelta entre los cien primeros de la ATP y ganador del torneo en 2022. El raqueta formado en el Grupo Covadonga no podrá estar este año en la arena por «el apretado calendario de la ATP». «En cuanto pueda vuelvo a jugar en Luanco, porque me vienen miles de recuerdos y he tenido la suerte de cumplir el sueño de jugarlo», aseguró. «Muchos miembros de la ATP me preguntan por el torneo, en el que se juega mucho mejor de lo que puede parecer por televisión o al ver la pistas», advirtió el gijonés, que destacó la anécdota de que el público haya tenido que abandonar rápidamente la grada por la llegada de las olas en algunas ocasiones.

Además de los partidos y el reto Tenis Challenger Cabo Peñas, la organización organizará por tercer año el encuentro de los tenistas del cuadro principal con niñas y niños en el parque Zapardel, en el centro de Luanco, que se celebrará en la mañana del 5 de agosto.