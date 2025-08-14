El Torneo de Tenis San Agustín reunirá en Avilés a 50 deportistas

Una de las competiciones que cada año engrosan el programa deportivo de las fiestas de San Agustín, el Torneo de Tenis San Agustín, alcanzará ... este año su trigésima edición. El evento fue presentado ayer por el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, acompañado por Gonzalo Sabin y José Antonio Cerezo, presidente y secretario del Real Club de Tenis Avilés.

Juan Carlos Guerrero destacó el trabajo que hay detrás por parte de los clubes y entidades para que este tipo de eventos se celebren y con tanto éxito como es el caso del Real Club de Tenis que ya cumple las treinta ediciones.

La competición se desarrollará del lunes 18 al domingo 24 de agosto en su sede habitual, las instalaciones del Real Club de Tenis Avilés, en San Cristóbal, que permanecerán abiertas durante la celebración de los partidos a jugadores, entrenadores, acompañantes y público en general.

Una vez más, el torneo será puntuable para el ránking nacional de la Real Federación Española de Tenis, así como para el ranking TPR, decisivo para la obtención de becas deportivas en Estados Unidos lo que volverá a ser un aliciente para que un nutrido grupo de tenistas de diferentes categorías y edades se dé cita en las pistas avilesinas.

Según comentó Gonzalo Sabin se estima la participación en este torneo de tenis de entre 50 y 60 deportistas procedentes de toda España.

XIX Torneo de Pádel

Si el Torneo de Tenis San Agustín es una de las citas deportivas ineludibles en estas fechas, no lo es menos el Torneo de Pádel San Agustín, organizado también por el Real Club de Tenis Avilés desde hace 19 años. Por ello, se trata de un campeonato consolidado dentro del programa festivo de la ciudad.

En esta XIX edición la competición se desarrollará del 28 al 31 de agosto, con jugadores y jugadoras de las categorías masculina (1ª, 2ª, 3ª y 4ª), femenina (2ª, 3ª y 4ª) y mixto (B y C).