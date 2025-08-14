El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Guerrero, Gonzalo Sabin y José Antonio Cerezo. Juan Carlos Román
Tenis

El Torneo de Tenis San Agustín reunirá en Avilés a 50 deportistas

La competición se desarrollará del 18 al 24 de agosto en el Real Club de Tenis Avilés, mientras que el Torneo de Pádel cumple 19 ediciones

R. D.

Avilés

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:38

Una de las competiciones que cada año engrosan el programa deportivo de las fiestas de San Agustín, el Torneo de Tenis San Agustín, alcanzará ... este año su trigésima edición. El evento fue presentado ayer por el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, acompañado por Gonzalo Sabin y José Antonio Cerezo, presidente y secretario del Real Club de Tenis Avilés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  3. 3 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  4. 4 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  7. 7

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  8. 8 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Torneo de Tenis San Agustín reunirá en Avilés a 50 deportistas

El Torneo de Tenis San Agustín reunirá en Avilés a 50 deportistas