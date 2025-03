¿Cuánto faltan los trabajadores a sus puestos en Asturias?

Asturias es la cuarta comunidad en la que más creció el absentismo en el último trimestre de 2024. En concreto, cuatro décimas ... más que un año antes, hasta el 7,5% de las horas pactadas. Solo la superan en incrementos La Rioja (0,8%), Cantabria (0,6%) y Murcia (0,5%). En el conjunto del mercado laboral español, el nivel de absentismo se situó al cierre de 2024 en el 6,7% de las horas pactadas, lo que ausencias al trabajo experimentó un repunte de una décima respecto a los datos registrados a cierre de 2023, tal como recoge el último informe de Randstad Research.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT) en Asturias, el incremento fue de cinco décimas, hasta llegar a una tasa del 6%, según el estudio elaborado con datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras sitúan el absentismo en el Principado «muy por encima de los medios del mercado laboral español».

En detalle, en Asturias se registró una media de más de 30 horas no trabajadas y casi nueve horas no trabajadas por incapacidad temporal en el cuatro trimestre de 2024 . «Estos datos suman prácticamente casi cinco jornadas laborales en las que los profesionales no se han presentado a trabajar», recoge el documento. En España, la media se sitúa en 25 horas no trabajadas y casi ocho horas por IT, con lo que la región se sitúa muy por encima de la media nacional.

Faltas al trabajo en Asturias

El Principado se encuentra en la parte media de la tabla (en la sexta posición) tanto por sus niveles de absentismo como por la variación respecto a 2023. Respecto a otras comunidades, País Vasco es la que registró mayores cifras al cierre de 2024, con un total del 8,7% de las horas pactadas, debido en buena parte a la fuerte presencia industrial en la comunidad . Le siguen Canarias (8,4%), Galicia (7,8%) y Murcia (7,7%). Por contra, los menores niveles de absentismo se dieron en Baleares (5,7%), Madrid (5,8%), Comunidad Valenciana (6,1%) y Andalucía (6,2%).

Por sectores, la industria concentró el nivel más elevado de ausencias al trabajo, el 7,2% del total de las horas pactadas; mientras que el sector servicios anotó el 6,7%, y la construcción, un 5,6%. En el caso del absentismo por incapacidad temporal, se colocó en el 5,5% en la industria, el 5,2% en los servicios y el 4,7% en la construcción .