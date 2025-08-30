Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros
El fuego se originó en el vagón de cola y los bomberos han evacuado a todo el pasaje sin heridos
Sábado, 30 de agosto 2025, 15:37
El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendido desde primera hora de esta tarde después de que se incendiara el último vagón de ... tren a la altura de la localidad de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real y que ha obligado al desalojo de los 210 pasajeros del convoy y ha cortar la vía que conecta el centro y el sur peninsular.
El aviso llegó a los centros de emergencia de Castilla-La Mancha en torno a las 14.05 horas de la tarde y desde entonces los servicios de la comunidad trabajan en la extinción del fuego en el tren de alta velocidad. «El tráfico ferroviario está interrumpido. No hay personas heridas», aclara 112 Castilla-La Mancha en su perfil oficial de X (antes Twitter).
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
