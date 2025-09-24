El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Alianza por el hidrógeno verde incorpora 40 nuevos miembros para acelerar el despliegue del corredor europeo

El encuentro celebrado en Berlín ha contado con la participación de representantes de la Comisión Europea y de los gobiernos de Alemania, España, Francia y Portugal

C. P. S.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:11

La Alianza H2med, impulsada en diciembre de 2024 por los cinco promotores del Corredor H2med REN (Portugal), Enagás (España), NaTran y Teréga (Francia) y OGE ( ... Alemania), junto a empresas líderes del sector energético y tecnológico, ha dado un nuevo paso en su consolidación como plataforma de referencia para el desarrollo del corredor de hidrógeno más maduro de la Unión Europea.

Espacios grises

