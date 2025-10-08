El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Proyecto de Qiddiya, Arabia Saudí. E. C.

Alsa se adjudica un contrato por 500 millones de euros en Arabia Saudí

Tendrá una duración de ocho años y contempla la operación de 156 vehículos, de los cuales 126 serán eléctricos

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:40

Comenta

Alsa ha resultado adjudicataria de un nuevo contrato en Arabia Saudí, en Qiddiya, la nueva ciudad situada a las afueras de la capital, Riad, ... por un importe de 500 millones de euros. El acuerdo, que tendrá una duración de ocho años, contempla la operación de 156 vehículos, de los cuales 126 serán eléctricos, según anunció este miércoles la propia compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  5. 5

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  10. 10 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alsa se adjudica un contrato por 500 millones de euros en Arabia Saudí

Alsa se adjudica un contrato por 500 millones de euros en Arabia Saudí