Alsa se adjudica un contrato por 500 millones de euros en Arabia Saudí

Alsa ha resultado adjudicataria de un nuevo contrato en Arabia Saudí, en Qiddiya, la nueva ciudad situada a las afueras de la capital, Riad, ... por un importe de 500 millones de euros. El acuerdo, que tendrá una duración de ocho años, contempla la operación de 156 vehículos, de los cuales 126 serán eléctricos, según anunció este miércoles la propia compañía.

Esos vehículos operarán en «dos áreas fundamentales para la experiencia de los visitantes». Por un lado, servirán para realizar 'Park & Ride' entre los aparcamientos y los parques; y, por otro, cubrirán la conexión entre Riad y Qiddiya, para acercar a los visitantes que acudan desde la capital hasta los parques.

El de Qiddiya, explican desde Alsa, «se erige como uno de los proyectos estratégicos más emblemáticos del país en el marco del 'Saudia Vision 2023', y que está llamado a convertirse en el mayor destino de entretenimiento de Arabia Saudí«. El contrato incluye también la construcción y operación de tres bases logísticas para dar soporte a la flota. Desde la compañía apuntan que «es una primera fase del proyecto y supone un gran éxito para Alsa, ya que la compañía aspira a seguir siendo el operador de referencia para las siguientes fases de Qiddiya«.

La futura ciudad de Qiddiya contará con 12 parques temáticos, incluido un circuito de Fórmula 1, así como con complejos deportivos, espacios culturales y de ocio. Se prevé que la nueva ciudad tenga una población superior a los 600.000 habitantes.

Francisco Iglesias, consejero delegado de Alsa y director de Operaciones de Mobico Group, remarca que «este nuevo contrato consolida la presencia de Alsa en Oriente Medio y demuestra la capacidad de la compañía para competir y ganar contratos en proyectos internacionales de gran envergadura«. »Nos posiciona como operador de referencia de servicios de transporte innovadores, al tiempo que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, gracias al uso de una flota mayoritariamente eléctrica«, afirma.

Alsa inició sus operaciones en el Reino de Arabia Saudí en octubre de 2023, con la operación de servicios interurbanos a través de 27 líneas de larga distancia, que conectan 80 destinos en la zona sur del país con una flota de 129 autocares.