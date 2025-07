Arcelor ofrece recolocar a los excedentes fijos de la acería de Gijón

Arcelor y los sindicatos volvieron a reunirse este miércoles para intentar avanzar en el plan de reorganización de la acería de Gijón, de ... cara a la puesta en marcha, en el primer trimestre de 2026, del nuevo horno híbrido de arco eléctrico en dichas instalaciones, que conllevará un profundo cambio en el sistema de trabajo. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la multinacional presentó una última propuesta, que pasa por recolocar a los excedentes con contrato indefinido en otras instalaciones de las plantas asturianas, con las garantías económicas habituales en estos casos y estableciendo ciertos criterios en cuanto a su posible destino, como la cercanía al domicilio, la voluntariedad y la antigüedad.

Se mantienen en 70 los puestos a amortizar y, ya que no se producirán bajas traumáticas entre los trabajadores con contrato indefinido, parece que los más damnificados serán los eventuales, que rondan el medio centenar en la acería gijonesa y que no son considerados excedentes a recolocar por la empresa. Sobre el sistema de acceso a los puestos de las nuevas instalaciones, la empresa propone que se haga una prueba teórica y otra práctica para evaluar la capacidad de los aspirantes. Además, se abre la posibilidad de solicitar el traslado a todo el personal de la acería, incluso a aquellos cuyos puestos actuales no estén afectados.

No se producirán prejubilaciones ni se aplicará el contrato relevo, con lo que el personal de más edad seguirá en el tajo por el momento. No hubo acuerdo entre los sindicatos para realizar un consulta general sobre la propuesta de Arcelor, por lo que cada organización llevará a cabo los análisis y recogida de opiniones que considere oportunos para fijar su postura.

La nueva acería eléctrica está previsto que comience a operar a principios de 2026, aunque tendrá que convivir durante unos seis meses con los convertidores BOF actuales, el tiempo que se estima que se necesitará para hacer las homologaciones necesarias.