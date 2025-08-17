Los asturianos recortan su consumo de alimentos pese al alivio del IPC: en esto gastan 1.834 euros anuales

Asturias es cuna de buena mesa y en cada rincón se percibe ese gusto por hacer disfrutar al paladar. Pero la escalada inflacionista de los ... últimos años ha provocado que las familias se aprieten el cinturón y parece que aún no se han recuperado las tendencias anteriores, pese a que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha moderado notablemente, hasta cerrar el pasado ejercicio con un 2,3% en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así, los asturianos gastaron –dentro de casa– el pasado año 1.834 euros per cápita anuales, un 1,54% menos que en 2023, según el Informe Anual del Consumo Alimentario en España 2024, publicado recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

No obstante, el Principado se posiciona entre las regiones que superan el gasto medio nacional, que se sitúa en 1.786 euros, que lidera País Vasco con un desembolso por persona de 2.067 euros. Muy de cerca le siguen Cataluña (2.065) y Baleares (2.052). El resto bajan de la barrera de los 2.000 euros. En la cola se encuentra Extremadura, con un gasto de 1.492. Esa reducción del dinero destinado a la alimentación en Asturias dentro del hogar podría deberse al aumento de los consumos fuera de casa, pero este se redujo un 2,2% interanual en el conjunto del país (el informe no aporta datos por regiones).

2,32 kilos de café e infusiones ingiere, de media, cada asturiano al año, el mayor consumo del país.

116,6 kilolitros de leche líquida y derivados toman per cápita los residentes en la región.

10,5 kilos de pescado al año toman los asturianos, 3,2 más que la media española.

39,7 kilos de carne consume cada ciudadano anualmente, casi dos kilos menos que la media nacional.

También se recortó el consumo per cápita en la región, y de forma más acusada que el gasto, al caer un 4,93%, hasta los 553 kilolitros anuales. En este apartado Asturias queda por debajo del promedio español, que es de 572 kilolitros. De hecho, es la sexta comunidad con un menor consumo, solo por encima de Madrid (510), Andalucía (535), Cantabria (537), Extremadura (548) y La Rioja (549 kilolitros).

Por tipo de alimentos, Asturias es líder en el consumo por individuo de cafés e infusiones, con una ingesta de 2,32 kilos, muy por encima de los 1,77 que se consumen de media en España. También ocupa la región una posición destacada –la segunda entre las comunidades– en el consumo de leche líquida y derivados lácteos, con 116,6 kilolitros por persona. Solo Castilla y León anota un registro mayor –117,78– con lo que ambas autonomías se sitúan a gran distancia de la media nacional, de 96,2 kilolitros.

Pescado y marisco

La costa asturiana permite a los locales disfrutar de pescado y marisco de manera más sencilla y económica que a los residentes en otras regiones y esto se refleja en el estudio. Los autóctonos consumen 10,5 kilos por persona y año de pescado fresco, cantidad que solo superan Galicia (10,7) y Cantabria (11,05) y a una notable distancia de los 7,3 kilos del conjunto de los españoles. También se consume más marisco en Asturias que en la mayoría de las comunidades: 5,7 kilos, 1,2 más que la media. Solo en Galicia es mayor: 6,6 kilos.

Pero a los asturianos no solo les tira la sal del mar, sino que también sienten especial predilección por el dulce. Hasta tal punto de que lideran el consumo de galletas, con 6,62 kilos al año por persona, muy por encima de los 4,8 del promedio. También se percibe el gusto por el azúcar en la ingesta de productos navideños: solo Navarra registra una cifra más elevada, 0,9 kilos frente a los 0,84 del Principado. En este caso, la media nacional se queda en 0,66 kilos. También se consume más chocolate en el Principado que en el conjunto de comunidades (3,52 kilos), mientras que en bollería y pastelería está en línea con la tendencia nacional, al anotar 5,58 kilos.

El consumo se recorta un 4,93% en el Principado, hasta los 553 kilolitros anuales por persona, el sexto menor de España

No solo los postres dulces gustan en la comunidad, también la fruta fresca es apreciada en la mesa, como evidencian los 84,69 kilos que se toman al año, 5,3 más que la media. Asimismo, los asturianos superan el promedio del uso de aceite de oliva, con 3,6 litros en comparación con los 2,78 de España, aunque quedan lejos de los 5,7 que emplean los gallegos.

En cambio, hay otros alimentos que en el Principado se consumen en menor medida que en el resto del país. Una muestra de ello son las hortalizas frescas, donde se sitúa como la segunda región, tras Cantabria, con una menor ingesta, 38,53 kilos, frente a los 49,55 kilos de la media. Los asturianos también comen menos carnes que el conjunto de los españoles, 39,7 kilos, casi dos menos. Así, es notable la distancia con la región más carnívora, Castilla y León, y sus 49,17 kilos.

Igualmente, en elPrincipado hay menos atracción por la pasta. De hecho, es la segunda región con una menor ingesta, por detrás de Navarra. Frente a los 4,28 kilos que se toman en España, en el Principado se consumen 3,33. En cuanto al alcohol, en la comunidad se toma más vino y bebidas espirituosas, 8,8 y 1,09 litros, respectivamente. Sin embargo, el consumo de cerveza queda por debajo del promedio nacional, con 16 litros.