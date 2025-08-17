El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Clientes en el mercado ovetense de El Fontán. A. Piña

Los asturianos recortan su consumo de alimentos pese al alivio del IPC: en esto gastan 1.834 euros anuales

El Principado lidera la compra de café y ocupa el segundo puesto en la ingesta de lácteos, pero no llega a la media en carnes y hortalizas

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:11

Asturias es cuna de buena mesa y en cada rincón se percibe ese gusto por hacer disfrutar al paladar. Pero la escalada inflacionista de los ... últimos años ha provocado que las familias se aprieten el cinturón y parece que aún no se han recuperado las tendencias anteriores, pese a que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha moderado notablemente, hasta cerrar el pasado ejercicio con un 2,3% en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Así, los asturianos gastaron –dentro de casa– el pasado año 1.834 euros per cápita anuales, un 1,54% menos que en 2023, según el Informe Anual del Consumo Alimentario en España 2024, publicado recientemente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

