Asturias es la comunidad con mayor densidad comercial de gran consumo por habitante

Asturias es la comunidad autónoma con mayor densidad comercial por habitante, con 384 metros cuadrados por persona, un 25% más que la media del ... país, que se sitúa en 307 metros cuadrados. Además, en el último año, el Principado es la quinta región en la que más creció esta estadística –que contabiliza únicamente la superficie utilizada para comercializar productos de gran consumo–. En concreto, creció un 1,2%, un ritmo que duplica la media nacional, que se quedó en el 0,6% en el mismo período.

Una parte importante de esa superficie comercial la cubren los supermercados e hipermercados. A escala nacional, los grandes distribuidores son los que copan los primeros puestos en superficie de venta, pero un análisis por comunidades autónomas permite observar que los minoristas regionales lideran en muchos de los territorios, como es el caso de Asturias. En concreto, y según el último informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado en 2023, Alimerka es la cadena de distribución con mayor implantación en el Principado, con un 31% de la cuota.

En segundo lugar, con un 12%, se sitúa Hijos de Luis Rodríguez (Supermercados Masymas); es decir, ambas cadenas regionales suman un 43% del total de superficie de venta de la región. En tercera posición se encuentra DIA, con un 12%, seguido de Mercadona (10%), Carrefour (8%), El Corte Inglés (7%), Eroski (4%), Lidl (4%) y Alcampo (3%). No solo Alimerka es líder autonómico. El informe también destaca a Líder Aliment, Semark, Consum, Gadisa, Bon Preu, Luis Piña, Supsa, Family Cash, Dinosol, Froiz, Cash Lepe, Fragadis y H.D. Covalco, entre otros. Distribuidores de carácter regional que son la cadena de referencia en 18 provincias españolas.

Uno de los factores que ha contribuido al éxito de los distribuidores minoristas regionales es la presencia de las centrales de compra, entidades que agrupan a varios supermercados para realizar compras de forma conjunta y negociar con proveedores en su nombre. Estas permiten a los minoristas que se han adherido a ellas, como socios o miembros, tener acceso a economías de escala y alcance que antes solo eran posibles para las grandes empresas de distribución. De esta manera, los distribuidores de menor tamaño pueden competir con los grandes y, en algunos casos, incluso convertirse en líderes o actores principales en sus mercados geográficos.

Señala la CNMC que, «para lograr su éxito», estos distribuidores centran su estrategia en tres ejes principales. El primero es la competencia en precios con la gran distribución, «facilitada a través de la obtención de compras más competitivas y procedimientos de gestión más eficientes gracias a las centrales de compra». En segundo término, un «mayor conocimiento» sobre las preferencias y necesidades de sus consumidores, «lo cual les ha permitido adaptar el surtido y lineales en tienda a la demanda concreta de sus mercados geográficos».

La última de las patas sobre las que se apoya esa estrategia es una apuesta por las marcas de fabricante, de modo que se puede ofrecer «un surtido más amplio y variado en tienda», frente a surtidos más focalizados en la marca de distribuidor de sus competidores. «Con ello, además, han conseguido diferenciarse de la oferta ofrecida por los grandes distribuidores del mercado», destaca.

Concluye el informe que, «en España, la presencia de estos distribuidores minoristas regionales de tamaño mediano y pequeño ha permitido mantener unos niveles de concentración más reducidos en comparación con otros países europeos, lo que ha generado efectos positivos en el nivel de competencia efectiva del mercado de distribución de gran consumo».