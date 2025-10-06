El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un empleado descarga un camión a las puertas de un supermercado asturiano. D. Arienza

Asturias es la comunidad con mayor densidad comercial de gran consumo por habitante

Alberga 384 metros cuadrados por persona de estos espacios de negocio, un 25% más que la media del país, que se sitúa en 307

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:36

Comenta

Asturias es la comunidad autónoma con mayor densidad comercial por habitante, con 384 metros cuadrados por persona, un 25% más que la media del ... país, que se sitúa en 307 metros cuadrados. Además, en el último año, el Principado es la quinta región en la que más creció esta estadística –que contabiliza únicamente la superficie utilizada para comercializar productos de gran consumo–. En concreto, creció un 1,2%, un ritmo que duplica la media nacional, que se quedó en el 0,6% en el mismo período.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  3. 3 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  4. 4 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  7. 7 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  8. 8 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  9. 9

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias es la comunidad con mayor densidad comercial de gran consumo por habitante

Asturias es la comunidad con mayor densidad comercial de gran consumo por habitante