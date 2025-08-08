Los autónomos reivindican su actividad como un acto «de heroicidad y valentía»

Los autónomos asturianos aprovecharon este viernes su día en la Feria Internacional de Muestras para reivindicarse como generadores de riqueza, pero también para reclamar ... las medidas que necesita el colectivo para no seguir perdiendo pujanza en Asturias, como mejoras en las prestaciones por cese de actividad, en las condiciones de jubilación, el acceso a cursos para desempleados o una menor carga administrativa. Estos problemas, así como la falta de relevo generacional, están en buena medida detrás de que la comunidad pierda paulatinamente trabajadores por cuenta propia. De hecho, es la región con un mayor recorte desde 2019, unos 3.900. Pese a ello, son aún alrededor de 70.000, lo que supone más del 17% del empleo directo regional y, en una veintena de municipios, superan el 50%, según subrayó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, durante su intervención.

Sirvió la jornada doblemente, para reclamar y también para homenajear a todo el colectivo representado en la persona de los premiados por CEAT Asturias, la organización de autónomos integrada en la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Este año el reconocimiento a la Trayectoria Empresarial recayó en Ovidio de la Roza, impulsor precisamente de esta organización hace veinte años y su presidente hasta junio, así como de la patronal asturiana del transporte Asetra, cargo que mantiene, y de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), cuyo liderazgo abandonó en mayo. Junto a él, en la categoría de Empresario Autónomo del Año, fue galardonada Yolanda Alzú, alma de la Finca Amaido, en San Tirso de Abres, pionera en el agroturismo y que ha sabido conjugar un negocio de restauración, un camping y una casa de aldea con una explotación agrícola.

El vicepresidente de Fade, Pablo García, destacó del primero «su voz firme y comprometida con los autónomos», mientras que de la segunda subrayó su capacidad como «mujer emprendedora en el medio rural».

Ambos se mostraron emocionados por unos premios que reconocen un trabajo duro e infatigable y su defensa a ultranza del asociacionismo. De ahí que también agradecieran a sus familias el tiempo robado y las calificaran como «los grandes damnificados».

«Tenemos todas las obligaciones del empresario y ninguno de los derechos del asalariado», apuntó De la Roza, que a la falta de relevo generacional añadió como causante del declive del colectivo «la pérdida de valores: del mérito, del esfuerzo y del riesgo».Por ello, pidió que desde la educación temprana se potencie su figura y que se traslade a los jóvenes que hay más salidas que ser «funcionario o trabajador por cuenta ajena».

Alzú, por su parte, defendió «un trabajo que te tiene que gustar», pero también que roba tiempo y provoca desvelos, hasta el punto de que alguna vez pensó en tirar la toalla. «No soy jefa de mí misma, como se dice, mi jefe son mis clientes», recalcó.

Al frente de CEAT Asturias ha tomado el relevo uno de los vicepresidentes de Fade, Rubén Castro, también presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias (UEAS). «Ser autónomo es un acto de heroicidad», parafraseó Castro el discurso de De la Roza del año pasado, «y además de valentía», añadió, para destacar los valores de los premiados y asegurar que «cada autónomo que cierra su negocio supone un fracaso colectivo». De ahí que reclamara «apoyarles a consolidarse, crecer y facilitar la continuidad». «Gobierno, administraciones, no nos dejéis solos, trabajaremos juntos para defender a este sector», apeló al consejero.

Este, por su parte, destacó «la actividad especialmente relevante» que realizan e hizo extensivo el reconocimiento a De la Roza y Alzú a «la labor anónima» de los miles de autónomos asturianos y su papel para fijar población. También avanzó la presentación, próximamente, del Plan de Emprendimiento 2025-2027 para facilitar esta labor y subrayó cómo Asturias fue el año pasado la segunda comunidad con una mayor creación de empresas.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Gijón, Teresa Fernández Marmiesse, hizo «una reivindicación serena, pero firme» de las necesidades de un colectivo marcado «por la tenacidad y resiliencia», y la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, insistió en la necesidad de que en la Administración encuentren «un aliado» y «no palos en las ruedas».