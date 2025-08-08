El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovidio de la Roza, primero por la izquierda, y Yolanda Alzú, cuarta por la derecha, con representantes de la política y de la empresa antes del acto. Arnaldo García

Los autónomos reivindican su actividad como un acto «de heroicidad y valentía»

CEAT entrega en la Feria de Muestras su premio a la Trayectoria Empresarial a Ovidio de la Roza y el galardón al Autónomo del Año a Yolanda Alzú

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:27

Los autónomos asturianos aprovecharon este viernes su día en la Feria Internacional de Muestras para reivindicarse como generadores de riqueza, pero también para reclamar ... las medidas que necesita el colectivo para no seguir perdiendo pujanza en Asturias, como mejoras en las prestaciones por cese de actividad, en las condiciones de jubilación, el acceso a cursos para desempleados o una menor carga administrativa. Estos problemas, así como la falta de relevo generacional, están en buena medida detrás de que la comunidad pierda paulatinamente trabajadores por cuenta propia. De hecho, es la región con un mayor recorte desde 2019, unos 3.900. Pese a ello, son aún alrededor de 70.000, lo que supone más del 17% del empleo directo regional y, en una veintena de municipios, superan el 50%, según subrayó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, durante su intervención.

