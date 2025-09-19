El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Banco Sabadell desvela que ningún cliente con acciones ha acudido aún a la opa de BBVA

La entidad reclama al presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, que ponga por escrito y se comprometa jurídicamente a que no va a mejorar la oferta

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:09

Los accionistas particulares que son clientes de Banco Sabadell optan por el inmovilismo a la espera de una posible mejora de la oferta de BBVA, ... que desde el banco vasco siguen rechazando. El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, desveló este viernes que a día de hoy y desde que se inició el periodo de aceptación, el porcentaje de minoristas con acciones depositadas en la entidad -porcentaje que asciende al 80% entre clientes retail- «es del 0,0% y eso es bastante significativo».

