Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

Banco Santander se suma a la fiebre del dividendo que ha vuelto a situar al sector bancario español entre los más generosos del mercado. El ... Consejo de Administración de la entidad ha acordado el pago en efectivo de 11,5 céntimos de euro por acción en noviembre con cargo a los resultados de 2025, lo que implica un aumento del 15% respecto al año anterior.

«Desde nuestro Investor Day del 2023, el dividendo en efectivo va camino de duplicarse, lo que demuestra el éxito de nuestra estrategia. Tenemos el objetivo de ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros del mundo con un crecimiento sostenible y de rentabilidad al tiempo que seguimos invirtiendo», apuntó la presidenta de la entidad, Ana Botín, en un comunicado.

Con esta decisión, el importe total que Santander devolverá a los accionistas como remuneración a cuenta de 2025 será de unos 3.400 millones de euros, en torno al 50% del beneficio del banco en el primer semestre, cuando el banco ganó 6.833 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo de 2024.

De esa cantidad total de retribución, la mitad se abonará mediante el mencionado dividendo en efectivo de 11,5 céntimos por acción a partir del 3 de noviembre, mientras que los 1.700 millones restantes se distribuirán a través del programa de recompra de acciones lanzado en julio. Según indica la entidad, está previsto que la distribución final con cargo a los resultados de 2025 se decida y anuncie en el primer trimestre de 2026.

Cabe recordar que para el conjunto de 2025, Santander mantiene como objetivo unos ingresos de aproximadamente 62.000 millones de euros. «La fortaleza en la generación orgánica de capital del banco, que llevó a alcanzar una ratio CET1 del 13% a cierre del primer semestre de 2025, se espera que permita la devolución a los accionistas de como mínimo 10.000 millones de euros en recompras de acciones -adicionales a la distribución ordinaria de dividendos en efectivo- con cargo a los resultados de 2025 y 2026 y al exceso de capital antes de lo previsto inicialmente.