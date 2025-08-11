El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última junta extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell para aprobar la venta de TSB. EP

BBVA irá hasta el final: próximos pasos en la opa para los accionistas del Sabadell

La CNMV aprobará el folleto en septiembre, abriendo el periodo de aceptación que oscilará entre 30 y 70 días

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:18

La decisión de BBVA de seguir adelante con la opa sobre Banco Sabadell deja ahora la pelota en el tejado de los accionistas de ... la catalana que, 15 meses después de que se lanzase la operación, tendrán la última palabra sobre la misma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  3. 3 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  4. 4 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  5. 5 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  6. 6 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  7. 7 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  8. 8

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  9. 9 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  10. 10 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio BBVA irá hasta el final: próximos pasos en la opa para los accionistas del Sabadell

BBVA irá hasta el final: próximos pasos en la opa para los accionistas del Sabadell