El cliente pierde la posibilidad de recuperar, al menos, 5.000 millones Los hipotecados de los cuatro últimos años contaban con más opciones de recuperar su dinero, aunque les queda la posibilidad de reclamar JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Martes, 6 noviembre 2018, 21:59

Posiblemente no haya un solo ciudadano hipotecado que durante estos últimos días no haya hecho cuentas sobre el importe que pagó en su momento en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al firmar su crédito para saber cuánto dinero podrían recuperar si el Supremo avalaba su última postura. No ha sido así. Aunque el millón de hogares hipotecados desde 2014 ya casi contaban con recuperar los 5.000 millones de euros abonados en el tributo a sus Haciendas territoriales. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba ayer esta cifra, que reflejaría el coste que para las arcas públicas tendría la retroactividad tributaria –los cuatro últimos años– hasta que la Administración se lo exigiera a la vez a la banca.

El departamento ministerial ya contaba con un «plan» para hacer frente a esta contingencia que habría elevado temporalmente el déficit público en cuatro o cinco décimas incluso situándose por encima del 3% del PIB, el límite máximo exigido por la Comisión Europea.

Pero finalmente, al menos desde el punto de vista tributario, las posibilidad de exigir el reintegro de esa cantidades se han diluido. Sin embargo, no tiene por qué ocurrir lo mismo si quienes se consideran afectados por el fallo de ayer del Supremo quieren actuar contra la banca por la vía civil. Todos los consumidores con hipoteca en vigor pueden actuar contra la abusividad de la cláusula de gastos de sus hipotecas, e incluso «incluyendo el AJD, apoyándose en las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE», explican desde la plataforma Reclamador.com. Este organismo judicial ya ha declarado que los efectos de la abusividad no se pueden moderar ni integrar.

Varias asociaciones de consumidores consideran que la batalla del AJD y de los gastos iniciales no está perdida por completo. Sus miradas se dirigen ahora al Tribunal de Luxemburgo, donde ya quitaron la razón al Supremo en el caso de la retroactividad de las cláusulas suelo.