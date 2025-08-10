El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el presidente de BBVA, Carlos Torres. EP

Al mercado le gusta que BBVA dude de su opa al Sabadell

Desde que abrió la puerta a una retirada, la diferencia entre el valor de su oferta y la cotización de la catalana se ha reducido en más del 50%

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:34

El 31 de julio la acción de BBVA escaló el 7,96% y este viernes cerró la sesión con una subida del 2,71%. El ... banco presidido por Carlos Torres cierra así ocho días en los que acumula una revalorización del 17,8% –de 13,56 a 15,98 euros–, el mayor salto en los parqués desde que a finales de abril de 2024 se filtró que iba a lanzar una operación para adquirir el Sabadell. Con estas subidas, el diferencial entre el valor de la propuesta de canje –una acción de BBVA y 0,70 euros por cada 5,3456 títulos del Sabadell– y la capitalización del banco catalán se ha reducido en más de la mitad, pasando de una diferencia negativa de 2.300 millones (-14,2%) a 1.074 millones (-6%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  4. 4

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  5. 5 Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo
  6. 6 Consulta la clasificación completa del Descenso Internacional del Sella 2025
  7. 7 Los Secretos prenden la llama en Poniente
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9 Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella
  10. 10 Los ganadores del Descenso del Sella 2025: «La emoción de este triunfo no se puede describir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Al mercado le gusta que BBVA dude de su opa al Sabadell

Al mercado le gusta que BBVA dude de su opa al Sabadell