El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Sede de Banco Sabadell EFE

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

La entidad bancaria tiene hasta el martes para analizar la nueva oferta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:22

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne la próxima semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA ... , con la incógnita de la posición que tomará el consejero mexicano David Martínez, que controla casi un 4 % del capital y en la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades. A las puertas de un cónclave decisivo, los inversores minoristas -que controlan el 47% de la entidad vallesana- pueden tener la llave de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  2. 2 Fallece un hombre y un menor resulta herido en un accidente de tráfico en Langreo
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  5. 5

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  6. 6

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  9. 9

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»
  10. 10 La mejor vaca frisona de España es asturiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva