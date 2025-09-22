El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell
Carlos Torres, presidente del BBVA. E. C.

BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

El banco vasco ofrece pagar todo en acciones y suaviza asi el impacto fiscal a los accionistas de la entidad catalana

Lucas Irigoyen

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:18

BBVA, como siempre negó pero todos los analistas auguraban, ha terminado por mejorar la oferta por el Banco Sabadell. Lo ha hecho en un 10% ... y 24 horas antes de que venza el plazo para realizarlo. La entidad presidida por Carlos Torres ha comunicado en la primera hora de este lunes a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) una modificación de su propuesta de canje. Lo que hasta ahora era una acción de BBVA y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell, será ahora un pago solo en acciones en el que el banco vasco dará uno de sus títulos por cada 4,8376 de la entidad catalana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  4. 4 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  5. 5 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  6. 6

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  7. 7 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  8. 8

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  9. 9 Un boleto sellado en Oviedo, premiado con un millón de euros del Joker de La Primitiva
  10. 10 Pablo López y Laura Rubio, segunda boda por todo lo alto en la sierra gaditana: «Es simplemente amor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell