Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

El mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell, íntegramente en acciones. ... Los títulos de la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción.

La opinión de los analistas está dividida en este sentido. Algunos valoran que la decisión de eliminar el pago en efectivo -cuando el mercado esperaba precisamente una mejora de esa parte en 'cash'- ha decepcionado a los accionistas del Sabadell, que ahora se apresuran a vender en el mercado.

En concreto, la entidad de Carlos Torres ofrecía hasta ahora un título nuevo más 70 céntimos por cada 5,5483 acciones de la vallesana, pasa ahora a poner sobre la mesa una oferta íntegramente en acciones, de un título de BBVA por cada 4,8376 del Sbadell.

La oferta implica valorar al banco de Josep Oliu en 3,39 euros por acción, frente a los 3,08 euros anteriores, tras un incremento del 60% en la oferta si el precio se compara con cómo cotizaba Sabadell antes de que salieran a la luz los primeros contactos entre los presidentes de los dos bancos, allá por finales de abril de 2024.

Desde entonces, Banco Sabadell ha disparado su cotización en Bolsa, en línea con casi todo el sector dentro del Ibex-35. Cuando BBVA lanzó su opa hostil el 9 de mayo, la entidad rondaba los 9.800 millones de euros de capitalización. Ahora, su valor en el mercado se acerca a los 17.000 millones.

Con esta cifra sobre la mesa, y teniendo en cuenta que las acciones del Sabadell cerraron el pasado viernes en Bolsa en 3,34 euros, la nueva oferta implica que la prima, que la pasada semana rondaba un -7,64%, pasa a ser positiva en un 1,5%.

«Pensamos que la probabilidad de éxito de la opa es reducida, con las condiciones económicas actuales porque la prima actual parece insuficiente para convencer a un porcentaje elevado del capital de Sabadell», indica el departamento de análisis de Bankinter. «Cabe recordar que la oferta de BBVA está condicionada a la aceptación de >50%de los derechos de voto de Sabadell», añaden.