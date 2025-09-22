El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA

Banco Sabadell se persona en la demanda de Carlos Torres contra el Ejecutivo

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:43

La batalla judicial entre BBVA y el Gobierno por la irrupción del Ejecutivo en la opa sobre Banco Sabadell retoma protagonismo el mismo día en ... el que la entidad vasca ha decidido mejorar en un 10% su oferta sobre la catalana. Fuentes judiciales confirman que el Ministerio de Economía ya ha remitido al Tribunal Supremo toda la información requerida, después de haber admitido a trámite el recurso del banco presidido por Carlos Torres.

