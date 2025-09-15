El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Sabadell: «BBVA está recurriendo a la estrategia del miedo»

La entidad catalana defiende que mantendrá su recorrido al alza en Bolsa y considera que el banco vasco puede mejorar su oferta más allá del 23 de septiembre

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11

La guerra de cifras que en los últimos días han protagonizado BBVA y Banco Sabadell para sostener sus respectivos argumentos ante la opa que entra ... en su recta final se traslada ahora a los plazos y las fechas clave. Aunque sigue insistiendo en que no mejorará su oferta, el banco vasco tendría hasta le 23 de septiembre para hacerlo, diez días hábiles antes de que finalice el periodo de aceptación según la normativa americana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  5. 5

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  6. 6 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  7. 7 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  8. 8 Carreño completa la histórica remontada
  9. 9

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  10. 10 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sabadell: «BBVA está recurriendo a la estrategia del miedo»

Sabadell: «BBVA está recurriendo a la estrategia del miedo»