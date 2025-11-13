El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede del Banco de España en Madrid. O. Chamorro

El Banco de España descarta la burbuja pero reconoce el «gran problema» de acceso a la vivienda

El supervisor está analizando si establecer límites de concesión de hipotecas como en otros países europeos aunque cree que la crisis habitacional es por falta de oferta

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:03

Los elevados precios están dificultando el acceso a la vivienda en toda España, pero la causa fundamental de la crisis habitacional que se vive en nuestro país ... tiene que ver con la falta de pisos. El Banco de España vuelve a poner el foco en el déficit de vivienda y en su informe de Estabilidad Financiera publicado este jueves incluye varias referencias a ello, aunque concluye que «no estamos viviendo un momento de burbuja inmobiliaria como la de 2008».

