El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell

Pagará 0,32 euros brutos por acción a pagar después de liquidar la operación

Ana Barandiaran

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:44

El BBVA mueve ficha a solo 12 días de que finalice el periodo de aceptación de la opa sobre el Sabadell y ante la incertidumbre ... de que logre llegar al 50% de aceptación que tiene como objetivo. El banco vasco acaba de anunciar el pago de un dividendo a cuenta de 2025 justo después de que se liquide la operación, con lo que se beneficiarían los accionistas de la entidad catalana que acepten la oferta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  3. 3

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  4. 4 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  5. 5 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  9. 9

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  10. 10 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell

BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell