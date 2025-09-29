BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell

El BBVA mueve ficha a solo 12 días de que finalice el periodo de aceptación de la opa sobre el Sabadell y ante la incertidumbre ... de que logre llegar al 50% de aceptación que tiene como objetivo. El banco vasco acaba de anunciar el pago de un dividendo a cuenta de 2025 justo después de que se liquide la operación, con lo que se beneficiarían los accionistas de la entidad catalana que acepten la oferta.

En concreto, la entidad financiera abonará 0,32 euros por acción en efectivo, lo que supone un 10% que el pago del año pasado. La fecha fijada para su abono es el 7 de noviembre. No obstante, en el supuesto de que el día 4 de noviembre de 2025 la oferta pública de adquisición haya tenido éxito pero no se haya liquidado, el pago se hará tres días después de la fecha en que se haya liquidado de manera efectiva.

El movimiento del BBVA se produce después de haber mejora la oferta un 10%, sin que ese incremento haya despejado las dudas sobre su éxito. Hoy justo el consejo de administración del Sabadell emitirá su recomendación sobre la oferta mejorada y previsiblemente la rechazará. No obstante, hay gran expectación por el voto del accionista mexicano Daniel Martínez, que en el último consejo se abstuvo al considerar acertada la operación pero insuficiente el precio.