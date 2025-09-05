Más de un centenar de oficinas y casi 700 trabajadores en Asturias, pendientes del impacto de la opa del BBVA sobre el Sabadell

Hay preocupación en Asturias por el posible impacto de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Cuando la entidad vasca movió ficha el pasado ... año, tanto el Principado como la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) expresaron su inquietud por los efectos que podría tener en el empleo, el deterioro en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y el riesgo de exclusión financiera, especialmente en el medio rural, así como en la reducción de la oferta crediticia en la región y, sobre todo, aquella que atañe a las pymes.

La región ha perdido más de un 30% de oficinas bancarias, una comunidad de numerosos concejos, con gran número de autónomos y microempresas, y de población envejecida, a los que una fusión les podría suponer una nueva reducción de oficinas y de personal. Banco Sabadell cuenta con una presencia superior a la de otras regiones fruto de la herencia de Banco Herrero, absorbida por la entidad catalana hace dos décadas. En concreto, tiene 350 trabajadores en el Principado repartidos en 70 oficinas, mientras que BBVA cuenta con 290 distribuidos en 46 sucursales. Con lo que suman más de un centenar de oficinas y casi 700 empleos.

No obstante, BBVA quiere enviar un mensaje de tranquilidad y, según los datos difundidos el pasado junio, su unión con Banco Sabadell permitiría a los asturianos disponer de la segunda red de sucursales más grande del territorio. Además, se reforzaría la presencia en los concejos de menos de 10.000 habitantes, con una de cada cinco oficinas en estas zonas.

Adicionalmente, «gracias a la red de agencias de BBVA, los clientes de Banco Sabadell en localidades de menos de 5.000 habitantes podrán ser atendidos», ya que el banco cuenta con 16 agencias en Asturias, de los que más de la mitad se encuentran en estos núcleos de población.