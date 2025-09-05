El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer opera en un cajero del Sabadell Herrero, en Gijón. Juan Carlos Román

Más de un centenar de oficinas y casi 700 trabajadores en Asturias, pendientes del impacto de la opa del BBVA sobre el Sabadell

El banco catalán cuenta con una presencia superior a la de otras comunidades, con 350 trabajadores en el Principado repartidos en 70 oficinas, mientras que la entidad vasca tiene 290 empleados en 46 sucursales

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:06

Hay preocupación en Asturias por el posible impacto de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Cuando la entidad vasca movió ficha el pasado ... año, tanto el Principado como la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) expresaron su inquietud por los efectos que podría tener en el empleo, el deterioro en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y el riesgo de exclusión financiera, especialmente en el medio rural, así como en la reducción de la oferta crediticia en la región y, sobre todo, aquella que atañe a las pymes.

