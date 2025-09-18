El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

VCR 8x8 Dragón fabricado en Trubia por Tess Defence. Alex Piña
Industria de defensa en Asturias

Choque entre Santa Bárbara, Indra y Sapa por las sanciones ante los retrasos del VCR 8x8 Dragón

El contrato cumula numerosas demoras debido a diversos fallos (ya resueltos) en la integración de las distintas partes de la plataforma

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:36

El megacontrato –unos 2.000 millones de euros– para dotar al Ejército de Tierra de los vehículos blindados VCR 8x8 Dragón, adjudicado a Tess Defence – ... el consorcio liderado por Indra y en el que participan también Santa Bárbara, Sapa y EM&E– acumula numerosos retrasos debido a diversos fallos (ya resueltos) en la integración de las distintas partes de la plataforma. Estaba previsto que las entregas comenzaran a llevarse a cabo en 2022, pero finalmente no fue hasta abril de este mismo año cuando el Ministerio de Defensa recibió las primeras unidades de este blindado que, en su mayor parte, se realiza en la fábrica de armas de Trubia.

