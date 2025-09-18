Choque entre Santa Bárbara, Indra y Sapa por las sanciones ante los retrasos del VCR 8x8 Dragón

El megacontrato –unos 2.000 millones de euros– para dotar al Ejército de Tierra de los vehículos blindados VCR 8x8 Dragón, adjudicado a Tess Defence – ... el consorcio liderado por Indra y en el que participan también Santa Bárbara, Sapa y EM&E– acumula numerosos retrasos debido a diversos fallos (ya resueltos) en la integración de las distintas partes de la plataforma. Estaba previsto que las entregas comenzaran a llevarse a cabo en 2022, pero finalmente no fue hasta abril de este mismo año cuando el Ministerio de Defensa recibió las primeras unidades de este blindado que, en su mayor parte, se realiza en la fábrica de armas de Trubia.

Precisamente debido a esos retrasos, el Gobierno de España sancionó en septiembre del año pasado a Tess Defence con 9,2 millones de euros. La intención de Santa Bárbara era recurrir la multa, pero según fuentes conocedoras de la situación, no pudo hacerlo ante la negativa de dos de los socios del consorcio: Indra y Sapa (el procedimiento debía contar con el apoyo unánime de todos los participantes de Tess Defence).

Ese encontronazo se refleja en las cuentas anuales de Santa Bárbara Sistemas, que presentó un beneficio neto de 106 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 425% respecto a las ganancias de 20,2 millones de euros registradas en el ejercicio anterior debido a ingresos extraordinarios por varias desinversiones. Por otro lado, la facturación de la filial española de General Dynamics ascendió en 2024 hasta los 265 millones de euros, un 15% menos que en 2023, cuando las ventas alcanzaron 315 millones impulsadas por los megaprogramas de Defensa.

En cuanto a la situación actual de los VCR 8x8 Dragón, el director de fábrica de la planta de Trubia, Raúl Marcos, aseguró hace apenas dos semanas que la compañía está en disposición de entregar 75 de estos vehículos.