Los clústeres de renovables piden convalidar el decreto de refuerzo del sistema eléctrico

El pleno del Congreso de los Diputados votará hoy la convalidación de un decreto ómnibus en el que se incluyen medidas para reforzar el ... sistema eléctrico español tras el apagón a escala nacional que tuvo lugar el pasado 28 de abril. En ese escenario, los clústeres regionales y representantes de la cadena de valor del sector energético de las renovables en toda España, entre los que se encuentra la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), manifestaron ayer de forma conjunta su «firme respaldo» a la norma. Esta incorpora, aseguran, medidas «largamente reclamadas por el sector y representa un paso decisivo para reforzar el sistema eléctrico, avanzar en la transición energética y consolidar nuestra soberanía energética en un contexto internacional complejo».

En el comunicado conjunto se subraya que el real decreto-ley introduce «un conjunto de reformas estructurales y soluciones eminentemente técnicas, esenciales para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y facilitar la integración de energías renovables». Al mismo tiempo, se pretende que la tecnología verde «contribuya directamente al equilibrio de la red», agilizar la planificación de infraestructuras de la red de transporte, impulsar el desarrollo del almacenamiento para optimizar la gestión de la energía y acelera los procedimientos para la repotenciación de instalaciones existentes.

Asimismo, la convalidación permitiría «actualizar el sistema de hitos, aportando una mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los proyectos, y mejora las condiciones para el autoconsumo compartido, acercando los beneficios de la transición energética a ciudadanos y empresas.

Las asociaciones del sector de las renovables insisten en que el respaldo del Congreso a estas medidas es «esencial» para seguir avanzando hacia un sistema energético robusto y competitivo: «Su rechazo supondría un freno a la inversión, la privación del acceso ciudadano a una energía asequible y limpia, un aumento de la vulnerabilidad frente a futuras crisis energéticas y geopolíticas, y una pérdida significativa de impulso en la transición energética».

En ese sentido, la declaración conjunta hace hincapié en el carácter técnico de la norma y remarca que «es necesaria para consolidar el liderazgo industrial y tecnológico de nuestro país y garantizar un sistema energético económicamente eficiente y sostenible, en beneficio del conjunto de la sociedad española».

Sin embargo, el Gobierno no tiene asegurado poder convalidar el decreto tras adelantar ayer Podemos su voto en contra con el argumento de que el Gobierno defiende los intereses del «oligopolio energético» en lugar de atender el interés general y de que las probabilidades de que ocurra un nuevo apagón son «exactamente las mismas», resulte o no convalidado el texto ahora en vigor. Además, el Ejecutivo desconoce qué posición tomará Junts. El PP, por su parte, rechazó sentarse con el Gobierno para hablar de este asunto, por lo que no parece probable que salven la votación. Una abstención de los populares no se descarta, pero sería en cualquier caso insuficiente.