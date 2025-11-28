La CNMV insta a las pymes asturianas a «dejar entrar capital privado» para ganar competitividad

Su pequeño tamaño y su escasa productividad es uno de los problemas que tienen las empresas asturianas y que comparten con las del resto del ... país. En un mundo globalizado, es fundamental hacerse un hueco y, para ello, hay que «motivar» a las pymes de la región a atreverse a crecer «y no tener miedo a que entre el capital privado que pueda ayudar a dar ese salto en profesionalización, en mejora de gobierno, en transparencia, en disciplina». Así lo señaló ayer la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la asturiana Paloma Marín, en el marco del encuentro organizado por Caja Rural de Asturias y Llana Consultores en Gijón con el título 'Proyección de los mercados: Horizonte 2026'.

Aceptar el capital privado, «e incluso extranjero», ayuda, además, a «visibilizar la empresa y atraer talento». Para lograr todos esos avances hacia una mayor productividad «hay que invertir mucho en I+D+i, en intangibles, en capital humano, en mejora de la formación continua». Para ello, se necesita «una inversión importante y no financiarlos solo con recursos propios o no solo con los préstamos bancarios». En este sentido, Marín apuntó la opción de acudir a los mercados de capitales, que ofrecen una financiación más a largo plazo».

Así, un camino natural puede ser permitir la entrada de capital privado para crecer en tamaño y productividad y luego «dar el salto al mercado regulado», y puso como ejemplo a la consultora asturiana Izertis. Para aquellas empresas a las que les genere más inquietud esta evolución, la vicepresidenta de la CNMV recordó que «hay vías para no perder el control, como mediante las acciones de lealtad, que permiten mantener doble voto». Lo que rechazó Marín fue que las empresas crezcan gracias al recorte de salarios porque «por esa vía no se va a atraer talento ni se a permitir ser competitivos a largo plazo».

De hecho, fomentar el acceso del inversor minorista a los mercados es una de las principales líneas de actuación de la CNMV para los próximos años. El ahorro de los ciudadanos es «muy conservador», centrado en el sector inmobiliario, pero existen alternativas que «generan más rendimientos como canalizarlo hacia empresas que «están necesitadas de inversión alternativa para mejorar su competitividad», con lo que se crea un «círculo virtuoso» que redunda en el crecimiento de la economía. No obstante, las institucionales deben mejorar la educación financiera de la ciudadanía para evitar fraude en este ámbito, «que está creciendo exponencialmente y nos preocupa mucho».

Fraude financiero

Es el caso de las llamadas estafas amorosas, un tipo de fraude financiero que se realiza a través de perfiles falsos en redes sociales y sobre el que precisamente alertó la CNMV el miércoles. «Cada vez hay más sofisticación y más víctimas del fraude. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer desde los distintos organismos públicos», añadió. También advirtió sobre las criptomonedas, que «tienen un componente especulativo», por lo que es preciso actuar con «cautela».

Para mejorar el acceso a los mercados de capitales, Marín destacó una medida prioritaria para la CNMV, en línea con el rumbo que marca la Unión Europea, que es la simplificación normativa. Explicó que, tras la crisis de 2008, se reforzó la protección del inversor por parte de los reguladores, lo que se tradujo en «una reglamentación y unas exigencias de transparencia a empresas que en algunos ámbitos han sido excesivos y restan la posibilidad de competir en mercados mundiales». La revisión del código de buen gobierno para las empresas cotizadas y la apertura de la CNMV a la sociedad son otras de las grandes metas del organismo.

A esta difusión de la cultura financiera contribuye Caja Rural de Asturias, como indicó su director general, Antonio Romero, quien destacó la actividad que organiza la entidad junto con la Facultad de Economía por la que estudiantes de último curso acuden a colegios e institutos para «formar a los chavales en nociones básicas». Por su parte, la consejera delegada de Llana Consultores, Pilar Martínez, incidió en la importancia de que los profesionales y las instituciones acompañen a las empresas «en la toma de decisiones informadas» en un contexto de inseguridad jurídica y comercial, inestabilidad en los mercados energéticos, tensiones geopolíticas y pérdida de poder adquisitivo de las familias,