Pilar Martínez, Paloma Marín y Antonio Romero, antes de la jornada organizada por Caja Rural de Asturias y Llana Consultores en Gijón. José Simal

La CNMV insta a las pymes asturianas a «dejar entrar capital privado» para ganar competitividad

La vicepresidenta del organismo, la asturiana Paloma Marín, advierte en Gijón de que crecer recortando salarios es una estrategia fallida

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:55

Su pequeño tamaño y su escasa productividad es uno de los problemas que tienen las empresas asturianas y que comparten con las del resto del ... país. En un mundo globalizado, es fundamental hacerse un hueco y, para ello, hay que «motivar» a las pymes de la región a atreverse a crecer «y no tener miedo a que entre el capital privado que pueda ayudar a dar ese salto en profesionalización, en mejora de gobierno, en transparencia, en disciplina». Así lo señaló ayer la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la asturiana Paloma Marín, en el marco del encuentro organizado por Caja Rural de Asturias y Llana Consultores en Gijón con el título 'Proyección de los mercados: Horizonte 2026'.

