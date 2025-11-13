El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El colegio de agentes comerciales celebra su 100 aniversario

El COAC presentó ayer el programa de actos del centenario en el Ayuntamiento de Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:12

El Ayuntamiento de Gijón acogió ayer la presentación oficial del programa de actos conmemorativos del Centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón (1926-2026), que celebrará durante el próximo año su primer siglo de historia al servicio del comercio, industria y de la actividad económica de la ciudad.

El acto contó con la participación del concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, quien destacó «la importancia de esta institución en el desarrollo del tejido comercial gijonés, su apoyo constante al autoempleo y su contribución a la dinamización económica de la ciudad durante un siglo de historia».

En representación del Colegio intervino su presidente, Carlos Rato Peláez, quien presentó el programa de celebraciones, que se desarrollará a lo largo de 2026 con distintas actividades institucionales, culturales y profesionales. Rato subrayó que «el centenario es un reconocimiento a todos los agentes comerciales que, generación tras generación, han sido motor del comercio y del progreso en Gijón y Asturias».

Durante la presentación también tomó la palabra el doctor en Geografía Rafa Suárez-Muñiz, autor del libro histórico conmemorativo que recoge la evolución del Colegio a lo largo de estos cien años. Suárez-Muñiz explicó que la obra «pone en valor el papel del agente comercial como figura clave en la transformación económica de la ciudad, desde los primeros mercados locales hasta la era digital».

El evento contó con la asistencia de la Junta de Gobierno del Colegio, que acompañó a las autoridades municipales en este primer acto institucional del centenario, con el que se da inicio a un año de celebraciones que incluirá la presentación del libro histórico, el día del centenario con la emisión de un sello conmemorativo, una cena de gala, el Día del Agente Comercial en la Feria de Muestras y la clausura con una espicha tradicional asturiana.

