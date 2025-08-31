El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cada vez se pueden ver más locales vacíos en muchas ciudades, como este de una céntrica calle de Oviedo. Alex Piña

El comercio asturiano perdió más de 3.000 empresas en nueve años, un 22%

El descenso por los cambios de hábitos de consumo se agudizó con la pandemia y la cifra de compañías ya es la menor de toda la serie histórica

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:50

El sector del comercio vive una gran transformación, incluso una revolución que está cambiando por completo su estructura y a la vez la de la ... logística. Factores como la digitalización, los cambios en los hábitos de consumo, la reorganización de las cadenas de suministro e incluso las tensiones geopolíticas están impactando de lleno en su configuración, con la necesidad de ser cada vez más competitivo e incorporar más tecnología. Todo ello está afectando sobre todo al pequeño comercio, mucho más expuesto y con menos opciones que las grandes cadenas de abrazar los avances digitales o realizar compras masivas que le permitan reducir costes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan un posible caso de intoxicación alimentaria múltiple en las fiestas de Avilés
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Boda por todo lo alto de Corín Castro, nieta de Corín Tellado
  4. 4

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  5. 5

    Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Sierra, adiós a la boutique que mejor ha vestido a los gijoneses
  7. 7

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  8. 8

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  9. 9 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  10. 10

    El Tartiere volvió a rugir de alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El comercio asturiano perdió más de 3.000 empresas en nueve años, un 22%

El comercio asturiano perdió más de 3.000 empresas en nueve años, un 22%