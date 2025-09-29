El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

La compañía aérea alemana Lufthansa anuncia un recorte de 4.000 empleos en la administración

La mayor aerolínea europea fusionará y centralizará la gestión de sus filiales Swiss, Austrian y Brussels Airlines

Juan Carlos Barrena

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:58

La compañía aérea alemana Lufthansa, la mayor de Europa, ha anunciado este lunes una reducción de plantilla de 4.000 empleados en su departamento de ... administración hasta 2030 con el fin de ahorrar costes ante la lenta recuperación de su negocio tras la pandemia. Durante la misma recortó ya 20.000 puestos de trabajo. La plantilla actual de la aerolínea germana es de 103.000 empleados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

