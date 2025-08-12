La creación de empresas cae en Asturias en el primer semestre, pero crece en el resto de España

Asturias fue la segunda comunidad en la que más creció el número de empresas en 2024. Sin embargo, este año no parece que vaya ... a estar en disposición de repetir esa evolución. De hecho, con los datos cerrados del primer semestre y que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística, solo dos regiones sufren un retroceso y el Principado es la que más, con un descenso del 3,3%, 28 empresas menos, al pasar de 840 a 812. Le acompaña en esa tendencia negativa Extremadura, con una rebaja del 1,46%. Frente a ello, en el conjunto del territorio nacional la cifra aumentó un 4,26%.

Resulta complejo determinar el porqué de esta rebaja, que no se debe a una única causa, sino a diferentes factores. Influye, por ejemplo, un efecto estadístico, al realizar la comparación con los extraordinarios datos de 2024; también afecta el hecho de que ante un mercado laboral con creación de empleo exista menos emprendimiento 'indeseado', en el que alguien decide poner un negocio ante la falta de oportunidades para trabajar. No obstante, este caso suele tener un mayor impacto en las estadísticas de autónomos y no tanto en las de sociedades mercantiles, que son los datos que tiene en cuenta el INE.

Por otro lado, las cifras asturianas se ven influenciadas por otras circunstancias, como una menor disposición al emprendimiento; un dinamismo de la economía regional más bajo, con un Producto Interior Bruto que crece menos que la media; el envejecimiento de la población o las trabas administrativas y las fiscales, aunque en este caso son similares a las del año anterior.

En junio, no obstante, sí se produjo un repunte, en este caso del 8,2%, hasta 132 empresas, aunque muy inferior al 15% nacional, que llevó la cifra total a las 10.964 sociedades mercantiles, el mayor número para ese mes desde 2007.

«Los datos demuestran que poner en marcha una empresa en Asturias sigue siendo una carrera de obstáculos», apuntan desde la Federación Asturiana de Empresarios, que denuncia que «la carga burocrática, que alarga los trámites y las autorizaciones durante meses, frena proyectos que deberían estar soportando empleo».

Además, la patronal regional pide «aliviar cargas e incentivar la inversión para no perder oportunidades, además de tener un marco regulatorio fiscal que nos permita competir en igualdad».

Según el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) España 2024-2025, el Principado es una de las comunidades autónomas con menor intención emprendedora, con una tasa por debajo del 7% de la población adulta residente. Además, la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) se situó en el 4,8%, lo que representa un incremento de tres décimas respecto al año anterior (4,5%).Esto implica cierto crecimiento, pero desde un punto de partida muy bajo. En este sentido, la patronal regional lleva reclamando desde hace tiempo que el fomento de la iniciativa emprendedora esté presente en todas las etapas educativas para poder revertir esta situación.

Por otro lado, según los datos del INE, también se da la circunstancia de que el Principado se encuentra en los puestos de cabeza en cuanto a aumento de disoluciones en el primer semestre del año. La cifra pasó de las 242 de enero a junio de 2024 a las 259 del mismo periodo de 2025. Es la quinta comunidad con un mayor incremento porcentual, del 7%, frente al 2,36% del conjunto del Estado. De hecho, otro de los grandes lastres del emprendimiento es el miedo al fracaso, que aunque su tasa se redujo ligeramente en el último informe GEM para Asturias, sigue en el 43,3%.