Celebración de una jornada del Asturias Investors Day. Marieta

La creación de empresas cae en Asturias en el primer semestre, pero crece en el resto de España

El Principado sufre un retroceso del 3,3% frente al alza general del 4,26%, y las disoluciones se disparan un 7%

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 06:27

Asturias fue la segunda comunidad en la que más creció el número de empresas en 2024. Sin embargo, este año no parece que vaya ... a estar en disposición de repetir esa evolución. De hecho, con los datos cerrados del primer semestre y que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística, solo dos regiones sufren un retroceso y el Principado es la que más, con un descenso del 3,3%, 28 empresas menos, al pasar de 840 a 812. Le acompaña en esa tendencia negativa Extremadura, con una rebaja del 1,46%. Frente a ello, en el conjunto del territorio nacional la cifra aumentó un 4,26%.

