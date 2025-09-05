El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. E. P.

Cuerpo, prudente: «Ahora es ya el turno de los accionistas»

El ministro se queda al margen del paso definitivo del BBVA en la opa sobre el Sabadell y reitera que participaron para «proteger el interés general»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:12

El Gobierno ha pasado de la acción a la prudencia en la opa del BBVA sobre el Sabadell. Una vez que intentó ponerle más complicado ... el camino al banco vasco para hacerse con la entidad vallesana al imponer condiciones más duras a la operación y prohibir la fusión durante tres años, mantiene ahora un perfil bajo porque -señala- ha llegado ya el turno de los accionistas, que serán quienes decidan si la mayor operación bancaria de las últimas décadas prospera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

