Duro Felguera desvía pedidos de El Tallerón con la intención de dejarlo ya sin obra este mes

Duro Felguera está apurando los proyectos que aún tiene en cartera El Tallerón con el objetivo de dejarlo sin obra este mismo mes, mientras ... prosigue sus negociaciones con Indra para la venta de la instalación. De hecho, no está aceptando pedidos que se les están planteando y ya ha derivado algunos contratos a otros talleres.

Según explican fuentes sindicales, Idesa se encargará de parte del pedido adjudicado en 2024 por Cepsa –ahora Moeve– para su nuevo complejo de refinado de biocombustibles en el parque energético de La Rábida, en Palos de la Frontera, Huelva. Se trata de la que corresponde a Técnicas Reunidas en la labor de ingeniería, mientras que la de Wood –el proyecto se dividió en dos–, que es menor, sí se realiza en El Tallerón. Este contrato incluía el diseño mecánico de siete reactores, de entre dos y cuatro metros de diámetro y hasta 30 de longitud, su fabricación completa en el taller, pruebas y ensayos, y el transporte hasta la nueva refinería verde.

Además, la compañía está intentando acelerar otros trabajos que quedan, como el pedido de cinco esferas de almacenamiento de gas destinadas al proyecto de extensión de la refinería de Zarqa (Jordania), aunque la plantilla da por sentado que no podrá completarse. De momento, se está intentando avanzar a la mayor velocidad posible, por ello, se han recuperado los tres turnos de trabajo, algo que no sucedía desde hacía tiempo. El objetivo es poder hacer cuanta más tarea, mejor. Estas esferas está previsto que después se monten 'in situ' en la refinería jordana. Se da la circunstancia de que hay secciones que prácticamente ya no tienen trabajo y están apoyando a otras para dar salida a los proyectos, ya que no se esperará al 11 de junio, fecha en la que vence el preconcurso de acreedores, para dejar inactiva la factoría de El Natahoyo.

En este sentido, fuentes sindicales explican que se están rechazando otros posibles contratos, porque incluso ha habido clientes que han contactado con Duro Felguera y se les está denegando esa posibilidad, para encargar, por ejemplo, piezas para barcos que se necesitan para un proyecto naval del Ministerio de Defensa francés.

Mientras, la plantilla denuncia la falta de información sobre el proceso de venta de la instalación. Aunque ha habido contactos con la dirección del grupo, esta alude a la confidencialidad de las negociaciones con Indra para desvelar cuáles son los planes para los casi 150 trabajadores de El Tallerón. De momento, insisten en que se sigue avanzando en los contactos con la compañía semipública para que esta haga de la instalación su fábrica para construir blindados, pero no detallan qué proceso se seguiría con la plantilla, que no tiene experiencia en este tipo de actividad. De hecho, aunque el presidente de Indra, Ángel Escribano, aseguró que «rescataremos a esas 120, 150 personas que están en esa fábrica», hay mucha preocupación por cómo podría hacerse esa transición y si todos los empleados estarían incluidos. Aún más cuando Indra ya ha lanzado un proceso de selección para distintos perfiles, como ingenieros, que ya hay en El Tallerón, pero con una actividad que nada tiene que ver con los blindados.