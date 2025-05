Indra busca más fábricas en Asturias por si fracasa la compra de El Tallerón

La compra de El Tallerón de Duro Felguera por parte de Indra para construir blindados en Gijón sigue adelante. Sin embargo, no ... está cerrada y, precisamente por ese motivo –por si finalmente fracasase–, la multinacional española está buscando otras factorías en Asturias, ubicaciones que se encuentren cerca de la fábrica de armas de Trubia, donde Tess Defence –consorcio liderado por Indra e integrado también por Santa Bárbara, Sapa y Escribano– construye los vehículos 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra.

Así lo aseguró el propio presidente de la compañía, Ángel Escribano, en una entrevista al diario 'Abc' –que forma parte del grupo Vocento, al que también pertenece EL COMERCIO–. «La idea es comprar un activo próximo a donde se montan los vehículos, sí, y la fábrica de Gijón de Duro Felguera es una de las opciones que se está barajando, pero no la única», afirmó Escribano, que también dejó claro que las alternativas, en todo caso, no se encuentran lejos de la que aún es la primera opción: «La zona es la clave, no puedo desvelar nada más porque las operaciones se tuercen cuando se hacen públicas».

Con esa operación, Indra quiere dar un paso adelante en la fabricación de blindados. Sobre todo, tras descartar la compra de Santa Bárbara, compañía que precisamente gestiona la planta de Trubia en la que se construyen los 8x8: «Hicimos una propuesta de compra y no les gustó. Así es que no se llevará a cabo. Santa Bárbara es Santa Bárbara y está muy bien posicionada en España. Tenemos buena relación y alianzas con ella a través de Tess Defence», apuntó.

Sobre el futuro del consorcio, el presidente de Indra subrayó que el proyecto del 8x8 es «a muy largo plazo», a unos 10 o 12 años vista, y al ritmo que se mueven las cosas, prosiguió, «de momento están garantizados al menos otros cinco años por delante de trabajo».

Ganar tamaño

Escribano afronta la tarea de convertir a Indra en el 'campeón nacional' de la defensa en España. Una empresa respaldada por el Estado que lidere el sector, como ocurre en otros países del entorno como Alemania, Francia o Italia. «Primero vamos a intentar poner orden en casa, ver todo lo que hay en España y cómo coger ese tamaño, que es lo que más se critica», explicó Escribano en alusión al modesto tamaño de Indra en relación a gigantes europeos como Rheinmetall, Thales o Leonardo. Además, hizo hincapié en las «alianzas estratégicas» que se están valorando con otras compañías.

Precisamente ayer el diario 'Expansión' publicó que la matriz de Santa Bárbara en el Viejo Continente, General Dynamics European Land Systems (GDELS), planteará a Indra un plan de cooperación para aprovechar de forma conjunta el aluvión de fondos previsto tras el incremento del gasto militar anunciado por el Gobierno –casi 10.500 millones de euros adicionales–.

Otra de las cuestiones relevantes abordada en la entrevista, también relacionada con el objetivo de ganar tamaño, es la operación de fusión que la multinacional española estudia con EM&E (antes, grupo Escribano), la empresa familiar del presidente de Indra que dirige su hermano, Javier, y que tiene presencia en Asturias (un centro de I+D+i en Avilés y un futuro centro de producción). Sobre dicha operación, Escribano se remitió al consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, quien aseguró que está llevando las negociaciones, de las que él, dice, se mantendrá al margen.