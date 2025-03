José Manuel Ferreira es una persona curiosa, dialogante y con un fuerte compromiso social y familiar. Esas cualidades, asegura, espera poder demostrarlas con hechos ... porque, «digas lo que digas, eres lo que haces». Se confiesa centrista, una filosofía que define su «manera de ser y de estar en el mundo» y que, por extensión, aplica en todas sus facetas. Se presenta a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) tras una sólida experiencia profesional, principalmente ligada a la arquitectura y la construcción, y avalada por su participación y liderazgo en proyectos de especial relevancia para Asturias.

Es impulsor del Gran Bulevar El Vasco –una transformación que le sirvió para ser elegido como 'Ovetense del año' 2023–, forma parte de los equipos que promovieron la llegada de Amazon a Siero, el aterrizaje del hospital Quirón en Gijón y el desembarco de la Universidad Alfonso X El Sabio en el Calatrava, en Oviedo. También hizo el edificio de oficinas Greenspace del Parque Científico –premiado por su eficiencia– y dedica «muchas horas» a convertir La Vega en un espacio metropolitano, un proyecto que siempre le ha apasionado.

Gallego de nacimiento, pero asturiano «de corazón», José Manuel Ferreira (Vigo, 1959) se trasladó a vivir al Principado junto a su familia cuando tan solo tenía cinco años. Estudió en los Maristas y, más tarde, comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, pero no llegó a terminar porque decidió dar el salto a la que como él mismo afirma es su pasión: la construcción y el desarrollo inmobiliario. Esta decisión, impulsada por el amor que profesa hacia la arquitectura, marcó no solo su trayectoria profesional, sino también parte de la configuración urbanística de Oviedo o la de Gijón.

Sus primeros pasos fueron a través de la constructora ICSA y un centro de formación denominado Avance, con construcciones en La Felguera, Sama y Tapia de Casariego. Además, es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, cargo que abandonará en caso de erigirse como ganador.

En el ámbito personal, está casado con su mujer, Montse, a quien considera una pieza clave en su vida: «Sin ella no habría cumplido ni la décima parte de lo que he hecho». También es padre de dos hijos, quienes –cada uno en su faceta– le inspiran y le enorgullecen. Desde que ambos nacieron, pasa los veranos en Tapia de Casariego. Ferreira, además, disfruta de los largos paseos y entre sus principales aficiones se encuentran el arte –que intenta llevar a sus proyectos arquitectónicos–, la filosofía y viajar. Y siempre que puede, gusta de ir a la ópera en Oviedo. No se considera futbolero, aunque asegura que «ojalá Asturias tuviera dos equipos en primera».

Lo que sí le llena es la lectura. Y aunque reconoce que es difícil elegir un libro, señala uno: Antifrágil, del ensayista libanés Nassim Taleb. El título bien podría ser un reflejo de su manera de entender el liderazgo: no se trata solo de resistir los golpes, sino de salir fortalecido de ellos. En un entorno económico en constante cambio, Fade necesita algo más que estabilidad: requiere de capacidad de adaptación y perspicacia para convertir la incertidumbre en oportunidad. Esa es su tesis.

Ferreira ha denunciado en más de una ocasión «maniobras de tacticismo» por parte de su adversaria, la actual presidenta en funciones de Fade, María Calvo. Ayer mismo, denunció «un pacto oscuro» para «blindar el voto» en favor de la candidata. En ese sentido, el empresario propone «una Fade ilusionante, proactiva, que tome las riendas y la iniciativa, que permita que las empresas crezcan y que se muevan con dinamismo».

Firme defensor del libre mercado, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo ha advertido de que en caso de llegar a la presidencia no firmará el acuerdo de concertación social mientras en Asturias se paguen más impuestos que en otras comunidades autónomas: «La competitividad fiscal es ineludible y esa reducción ha de salir de la mayor eficiencia en el gasto público, donde hay un amplio margen de mejora».

Ferreira afirma que tiene un programa «muy amplio», llamado 'Engrandecer Asturias', que tiene como objetivo la creación de 50.000 nuevos empleos e incrementar en un 15% del PIB de la región. Además, pone el foco en una de las tareas pendientes de la economía asturiana, la tasa de actividad, que es la más baja del país. «Nuestro proyecto para Asturias es, precisamente, hacer más dinámica la economía para mejorar las condiciones de vida de los asturianos». Y eso, defiende, «solamente se puede hacer a través de las empresas».