Tendido eléctrico Antonio López

Las eléctricas confían en que la CNMC reconsiderará su propuesta definitiva de retribución a las redes

La patronal de Iberdrola y Endesa defiende que el regulador debería reconocer las inversiones que introduce el real decreto de redes para que sean remuneradas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:01

El sector eléctrico ha encontrado en el real decreto para la regulación de los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía ... argumentos con los que reivindicar una mejora de la tasa de retribución propuesta por a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo 2026-2031 y que ha puesto en pie de guerra a las energéticas al considerar que esta continúa por debajo de la media europea y que la actual regulación desincentiva la inversión en las redes eléctricas en España.

