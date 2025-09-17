Las eléctricas confían en que la CNMC reconsiderará su propuesta definitiva de retribución a las redes

El sector eléctrico ha encontrado en el real decreto para la regulación de los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía ... argumentos con los que reivindicar una mejora de la tasa de retribución propuesta por a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo 2026-2031 y que ha puesto en pie de guerra a las energéticas al considerar que esta continúa por debajo de la media europea y que la actual regulación desincentiva la inversión en las redes eléctricas en España.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) valora «positivamente» el proyecto lanzado por el Ejecutivo destacando el «tratamiento igualitario» a la red de transporte y a la de distribución en la medida en que evitará «esa fuga de proyectos» provocada por la saturación de la red de distribución. Pero considera que el borrador plantea el reconocimiento de ciertas inversiones como las destinadas a proteger la avifauna o a cubrir nuevas necesidades de consumo, que «no estaban consideradas para ser retribuidas», defendió la directora de Regulación de aelec, Marta Castro, en la presentación de un informe realizado con Monitor Deloitte sobre el futuro de las redes eléctricas en España,

Con el real decreto en audiencia pública, la organización que representa los intereses de compañías como Iberdrola o Endesa, entiende que se abre un periodo de «reflexión» en el que la CNMC debería recoger las modificaciones impulsadas por el Gobierno y que el regulador debe reconocerlas en su tasa de retribución financiera definitiva. «Estamos en un momento idóneo para poder adaptar ese modelo retributivo a un sistema que incentive la inversión y no que la desincentive», defendió Castro.

El pasado mes de julio, el regulador propuso un aumento de la tasa desde el 5,58% del periodo actual pero se topó con el rechazo frontal de las eléctricas que llegaron incluso a amenazar con revisar sus planes de inversión en España si estas no se elevan al menos al 7,5%.

Disminución de los peajes

A mayor remuneración de la redes, más paga el consumidor en peajes, que junto a los costes fijos suponen un grueso importante del recibo. Pero Aelec considera que si se consigue acompasar el coste de las inversiones con la entrada de demanda real en términos de ingresos del sistema, «los peajes no suben, sino que disminuyen», justifica Castro. Según los cálculos de la patronal, con el nuevo límite de inversión propuesto por el Gobierno y una tasa de retribución del 7,5%, los peajes disminuyen un 5% hasta 2033.

«El modelo retributivo anterior respondía a hacer unas inversiones más paulatinas, ahora hay una explosión de demanda que se quiere conectar y una explosión de necesidades de inversión que se tiene que acompasar con el incremento de potencia y que esa potencia sea utilizada por esa demanda. En la medida en que se acompasan esos tres vectores, no tiene que haber un incremento de peajes», defendió Castro.

Laureano Álvarez, socio de Energía de Monitor Deloitte, advirtió que sin un marco regulatorio estable y atractivo que incentive la inversión, España «corre el riesgo de perder una oportunidad histórica» de reindustrialización. «Las redes son la llave que conecta la transición energética con la transformación industrial y tecnológica, y su desarrollo permitirá que nuestro país lidere en sectores como la la movilidad eléctrica, los centros de datos o el almacenamiento energético.