El empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón, premio Asturmanager

El empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón (Turanzas, Llanes, 1941) recibirá el próximo 7 de noviembre, en el Palacio de La Riega de Gijón, el premio que concede el Club Asturmanager y que llega a su trigésima edición. Así lo decidió en asamblea la organización constituida por empresarios y profesionales de distintos sectores del Principado, que ha querido reconocer su «exitosa trayectoria empresarial y su estrecho vínculo con su tierra natal, además del «carácter inspirador de su trayectoria personal y el valor de su ejemplo para el emprendimiento y la dimensión social de su actividad empresarial».

Pérez Simón –quien, resalta el club, encarna los valores de «los indianos»– es licenciado en Contaduría Pública (Ciencias Económicas) y completó en México su formación como corredor de bolsa. En 1976 se asoció como accionista a Inversora Bursátil. Ese mismo año su compañero de bolsa de valores y socio principal de Inversora conformó un grupo de inversionistas y adquirieron Galas de México, adentrándose en un proceso de diversificación mediante adquisiciones estratégicas en los sectores de comercio, aluminio, papel o minería. En los noventa, jugó un papel decisivo en el proceso de privatización de la compañía telefónica mexicana Telmex y en el desarrollo de Telcel. Miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, ha mantenido un estrecho vínculo con Asturias, donde ha promovido inversiones industriales, inmobiliarias y turísticas, además de una intensa actividad social y cultural.

