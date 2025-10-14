El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Damián

Los empresarios asturianos alertan de que subir cotizaciones a los autónomos será un «mazazo» para la economía regional

«Esta propuesta parece desconocer la situación actual», sostiene la presidenta de Fade, María Calvo

Martes, 14 de octubre 2025, 17:33

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) considera que la propuesta del Gobierno para incrementar las cotizaciones de los autónomos entre 2026 y 2028 tendrá ... un impacto muy negativo sobre el tejido económico asturiano, afectando tanto a quienes desarrollan su actividad en entornos rurales como urbanos.

