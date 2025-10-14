Los empresarios asturianos alertan de que subir cotizaciones a los autónomos será un «mazazo» para la economía regional

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) considera que la propuesta del Gobierno para incrementar las cotizaciones de los autónomos entre 2026 y 2028 tendrá ... un impacto muy negativo sobre el tejido económico asturiano, afectando tanto a quienes desarrollan su actividad en entornos rurales como urbanos.

María Calvo, presidenta de la Fade entiende que «la propuesta de subida de cuota es un auténtico mazazo para los autónomos, con incrementos encadenados del año 2026, 2027 y 2028, que supondrán una elevación de más del 26% de las cuotas para quienes tengan rendimientos netos de hasta 8.000 euros, el 28% para rendimientos de 18.000 euros, y así hasta doblar las cuotas en caso de los ingresos más altos».

Asimismo, advierte de que esta subida no viene acompañada de mejoras en la protección social ni de medidas que acerquen las condiciones del trabajo autónomo a las del régimen general.

«Este incremento de las cuotas no va acompañado de medidas que igualen la situación de los autónomos con el régimen general: ni el cese de actividad actúa como el paro, ni tienen prestaciones como el subsidio para mayores de 52 años».

Fade alerta además de que la propuesta no refleja la realidad económica del colectivo en Asturias, especialmente en los sectores y territorios más vulnerables.

«Esta propuesta parece desconocer la situación actual de los autónomos, en particular los que desarrollan su actividad en villas y pueblos, o en sectores en los que competir les es actualmente imposible. No hay termómetro más fiel de su situación real en Asturias que la constante caída de autónomos que se viene padeciendo desde hace años».

La Federación Asturiana de Empresarios reclama que cualquier modificación del sistema de cotización se aborde con diálogo, realismo y sensibilidad hacia los sectores más frágiles, recordando que los autónomos son una parte esencial del tejido empresarial y social de Asturias y que no pueden seguir asumiendo subidas que no se traducen en más derechos ni oportunidades.