Los vecinos afectados por en incendio en el Monte Areo son realojados
Javier Turiel, responsable de Sostenibilidad y Riesgos de Caja Rural de Asturias; Patricia López, directora gerente de Idonial; Pedro Luis Fernández, presidente de GAM; y Silvia Cortiñas, directora de Medio Ambiente en Ence. Alex Piña

Las empresas asturianas reclaman certidumbre regulatoria para impulsar la economía circular

El sector privado pide a las administraciones más agiliidad a la hora de implementar la legislación y más facilidad al realizar las tramitaciones

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:29

El Clúster Ecco organiza estos días en Oviedo 'Circularity', un foro que en palabras de su presidente, Juan Ordieres, «representa la unión entre empresas, conocimiento ... y ciudadanía y refuerza el papel de Asturias como referente nacional en economía circular e innovación tecnológica». En ese contexto, durante la jornada de apertura, celebrada este jueves en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, las compañías reclamaron, entre otras cosas, una mayor certidumbre regulatoria y menos trabas burocráticas para impulsar la sostenibilidad.

