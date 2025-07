Economía circular para las queserías y las ganaderías asturianas

Carlos García-Ovies Gijón Sábado, 12 de julio 2025, 22:49 Comenta Compartir

Con el paso de los años, Asturias ha ido perdiendo una gran parte de los profesionales de la ganadería. Esto se traduce en una concentración cada vez mayor, puesto que el número de vacas se mantiene, lo que implica elevar la presión sobre el territorio y sobre las ganaderías a la hora de gestionar los purines. Para poner solución a ese problema y al de la recogida de sueros en las queserías del oriente asturiano, Verónica Menéndez y Juan Gutiérrez decidieron crear Agrolinera en 2022.

La idea era aprovechar su experiencia internacional –en China y en EE UU– para resolver una cuestión que tiene un impacto negativo en el territorio, en las propias empresas y también en los vecinos. Así lo explica Menéndez: «Cuando regresamos de trabajar fuera y vimos esa necesidad nos preguntamos por qué no implantar una pequeña planta de biogás en la zona, pero los números no salían por la logística, porque manejas un residuo que tiene muy poco valor».

Este problema no es exclusivo de Asturias, por eso, subraya Gutiérrez, el trabajo se hace «mirando a Europa» y gracias a la aplicación de unos sistemas que ellos mismos ya habían desarrollado para el control de calidad de la industria siderúrgica en China. En ese sentido, considera la digitalización como un aspecto clave: «Asturias es un caso representativo de lo que pasa en la mayor parte de las comunidades ganaderas. Además de la concentración, hay que automatizar las cosas porque cada vez hay menos gente trabajando en el sector». Por ello, remarca la necesidad de «aplicar la economía circular en estos procesos para reducir los costes».

El director tecnológico de la empresa califica Cabrales como «un caso extremo» dentro de Asturias, por eso lo eligieron para el proyecto piloto. «No solamente tienes ganadería pequeña, queserías también pequeñas y muy poca agricultura, porque tienes una afectación muy alta del parque nacional, y, sin embargo, tienes una necesidad urgente de mantener la gente, de mantener población. La manera más eficaz que tienes de conseguirlo no es traer industrias nuevas que ni te puedes permitir, sino mantener lo que hay haciéndolo rentable», detalla. Tras esta primera fase –que se desarrolla en Tielve–, la idea es extender el trabajo a medio centenar de queserías de las DOP de Cabrales y Gamonéu y, en último término, levantar la planta de biogás. Todo, además, haciéndolo compatible con el turismo y el medioambiente.

«Desarrollamos sistemas que sirven para cualquier tipo de subproducto orgánico. Se trata de controlar en origen y obtener datos de esos subproductos para poder facilitar una valorización posterior», añade Verónica Menéndez. La consejera delegada de Agrolinera hace hincapié, además, en que son sus sistemas los que «se adaptan al territorio, al tipo de residuos que se utilizan y a la valorización que se le puede o quiere dar después» y no al revés. En el caso del suero, explica, las pequeñas queserías artesanas no pueden aprovecharlo por lo dispersas que están en el territorio –con volúmenes reducidos– y porque «ya no hay cerdos a los que se les pueda dar». «En el fondo, aplicamos sistemas que ya funcionan en grandes explotaciones, pero que hasta ahora no se podían aplicar a pequeñas ganaderías, y eso es lo que lo cambia todo», sostiene Juan Gutiérrez.

El proyecto, no obstante, ha encontrado cierta oposición por parte de algunas plataformas que rechazan la implantación de una planta de biogás. «Se está comparando con proyectos que no tienen mucho que ver, por ejemplo la planta energética de Navia, que es 15 veces mayor», asegura. «Los últimos que queremos causar problemas somos nosotros, por eso somos muy cuidadosos con las tecnologías que se usan, los volúmenes y qué se hace con el residuo», incide.

«Nuestro propósito es crear valor en el territorio y un efecto positivo en toda la comunidad; creemos que parte de la reacción negativa es por desconocimiento, pero estamos abiertos a dar información, escuchar y que se nos escuche», sostiene Menéndez.